Transform JSON object to markdown style table

Example

var app = require( 'json-to-markdown' ); var columns = [ {key: a, label: 'custom title' }, 'b' , 'c' ]; var object = [ { a: 'asdfa' , b: [[ '239487' , 'asdff' ],[ '239487' , 'asdff' ]], c: {c: 'asdf' ,g: [ '239487' , 'asdff' ]}, },{ d: 'efg' , e: [], f: 'klm' }, { a: 'sdf' , b: 'gsdf' , c: null } ]; var tableMdString = app( object , columns ); // |custom title|b|c| // | // |asdfa|[ [ 239487 , asdff ], [ 239487 , asdff ] ]|{"c":"asdf","g":"[ 239487, asdff ]"}| // |sdf|gsdf|{ null }|

This yields