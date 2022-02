New line-delimeted JSON parser with a stream interface.

Installation

npm install json-stream

Usage

var JSONStream = require ( 'json-stream' ); var stream = JSONStream(); stream.on( 'data' , function ( chunk ) { console .dir(chunk); }); stream.write( '{"a":' ); stream.write( '42}

' ); stream.write( '{"hel' ); stream.write( 'lo": "world"}

' );

Will output:

{ a : 42 } { hello : 'world' }

If invalid JSON gets written, it's silently ignored.