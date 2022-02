Some utilities for JSON pointers described by RFC 6901

Provides some additional stuff i needed but is not included in node-jsonpointer

Installation

node.js

$ npm install json-pointer

API

var pointer = require ( 'json-pointer' );

Looks up a JSON pointer in an object.

Array of reference tokens, e.g. returned by api.parse, can be passed as a pointer to .get, .set and .remove methods.

var obj = { example : { bla : 'hello' } }; pointer.get(obj, '/example/bla' );

Sets a new value on object at the location described by pointer.

var obj = {}; pointer.set(obj, '/example/bla' , 'hello' );

Removes an attribute of object referenced by pointer.

var obj = { example : 'hello' }; pointer.remove(obj, '/example' );

Creates a dictionary object (pointer -> value).

var obj = { hello : { bla : 'example' } }; pointer.dict(obj);

Just like:

each(pointer.dict(obj), iterator);

Tests if an object has a value for a JSON pointer.

var obj = { bla : 'hello' }; pointer.has(obj, '/bla' ); pointer.has(obj, '/non/existing' );

Escapes a reference token.

pointer.escape( 'hello~bla' ); pointer.escape( 'hello/bla' );

Unescape a reference token.

pointer.unescape( 'hello~0bla' ); pointer.unescape( 'hello~1bla' );

Converts a JSON pointer into an array of reference tokens.

pointer.parse( '/hello/bla' );

Builds a json pointer from an array of reference tokens.

pointer.compile([ 'hello' , 'bla' ]);

Convenience wrapper around the api.

pointer(object) pointer(object, pointer) pointer(object, pointer, value)

The wrapper supports chainable object oriented style.