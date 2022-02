Parse your json safely and stop writing try {} catch {}

Syntax

var JSONParse = require('json-parse-safe')

JSONParse(text[, reviver])

Parameters

text

the string to parse as JSON

reviver (optional)

if a function, prescribes how the value originally produced by parsing is transformed, before being returned, more info about this param in here

Returns

object {value, error}

value: should be the object corresponding to the given JSON text or undefined in case of error

should be the corresponding to the given JSON text or in case of error error: should be an Error object in case of error or undefined in case of success

Example

var JSONParse = require ( 'json-parse-safe' ); var str = '{"cat": "Peter", "age": 1, "colors": ["white", "cyan", "black"]}' ; var obj = JSONParse(str); { cat : 'Peter' , age : 1 , colors : [ 'white' , 'cyan' , 'black' ] }

getting the exception

var bad = '{"cat": "Peter" "age": 1}' ; var obj = JSONParse(str); console .log(obj.error); console .log(obj.error.message); console .log(obj.error.stack);

Development

This project has been set up with a precommit that forces you to follow a code style, no jshint issues and 100% of code coverage before commit

to run test

npm test

to run jshint

npm run jshint

to run code style

npm run code-style

to run check code coverage

npm run check-coverage

to open the code coverage report