A drop-in replacement for JSON.parse that uses https://npmjs.org/jju to provide more useful error messages in the event of a parse error.

Example

Installation

npm i -S json-parse-helpfulerror

Use

var jph = require ( 'json-parse-helpfulerror' ); var notJSON = "{'foo': 3}" ; JSON .parse(notJSON); jph.parse( "{'foo': 3}" )

License

MIT