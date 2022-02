Summary

Generates hash for JSON objects.

Usage

npm install json-hash var assert = require( 'assert' ) var hash = require( 'json-hash' ) assert .equal(hash.digest({foo: 1 ,bar: 1 }), hash.digest({bar: 1 ,foo: 1 }))

We're compatible with browserify by using a JavaScript implementation of SHA1.

If you want to use nodejs one, pass hash.digest(foo, { crypto: require('crypto') }) .

Changes