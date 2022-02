Group array of JSON objects based on associated properties.

It also groups objects containing nested arrays.

installation

npm install json-groupby

usage

var groupBy = require ( 'json-groupby' ) var group = groupBy(array, properties [, collect])

array Array of JSON objects

properties Array JSON properties' path like address.city or lookup object lookup { intervals : array of numbers ,property: string [,labels: array of string] } intervals Array of intervals. Like [ 10, 20, 30, 40, 50] group the data in four ranges, whereas lower bound is inclusive and upper bound is exclusive. peroperty Property path like price labels Array of interval labels like [ 'low', 'medium', 'high']

collect Array of properties that need to be collected in array

examples

data set

var products = [{ "id" : 1 , "product" : "ri" , "price" : 16 , "color" : "green" , "available" : false , "tags" : [ "bravo" ], "vendor" : { "name" : "Donald Chambers" , "address" : { "city" : "Mumbai" }}}, { "id" : 2 , "product" : "foef" , "price" : 44 , "color" : "yellow" , "available" : false , "tags" : [ "alpha" ], "vendor" : { "name" : "Barbara Garrett" , "address" : { "city" : "Mumbai" }}}, { "id" : 3 , "product" : "jehnojto" , "price" : 29 , "color" : "red" , "available" : true , "tags" : [ "alpha" ], "vendor" : { "name" : "Anne Leonard" , "address" : { "city" : "New York" }}}, { "id" : 4 , "product" : "ru" , "price" : 35 , "color" : "yellow" , "available" : false , "tags" : [ "echo" , "charlie" , "bravo" ], "vendor" : { "name" : "Justin Doyle" , "address" : { "city" : "London" }}}, { "id" : 5 , "product" : "pihluve" , "price" : 47 , "color" : "green" , "available" : true , "tags" : [ "delta" , "echo" , "bravo" ], "vendor" : { "name" : "Emily Abbott" , "address" : { "city" : "New York" }}}, { "id" : 6 , "product" : "dum" , "price" : 28 , "color" : "green" , "available" : true , "tags" : [ "echo" , "delta" , "charlie" ], "vendor" : { "name" : "Henry Peterson" , "address" : { "city" : "New York" }}}, { "id" : 7 , "product" : "zifpeza" , "price" : 10 , "color" : "green" , "available" : false , "tags" : [ "echo" , "charlie" , "bravo" ], "vendor" : { "name" : "Jesus Lowe" , "address" : { "city" : "Mumbai" }}}, { "id" : 8 , "product" : "av" , "price" : 39 , "color" : "green" , "available" : true , "tags" : [ "bravo" ], "vendor" : { "name" : "Rosalie Erickson" , "address" : { "city" : "New York" }}}]

group by single property

groupBy(products, [ 'color' ], [ 'id' ]) { green : { id : [ 1 , 5 , 6 , 7 , 8 ] }, yellow : { id : [ 2 , 4 ] }, red : { id : [ 3 ] } }

group by many properties and without collect option

groupBy(products, [ 'available' , 'color' , 'vendor.address.city' ]) { "false" : { "green" : { "Mumbai" : [ { "id" : 1 , "product" : "ri" , "price" : 16 , "color" : "green" , "available" : false , "tags" : [ "bravo" ], "vendor" : { "name" : "Donald Chambers" , "address" : { "city" : "Mumbai" }}}, { "id" : 7 , "product" : "zifpeza" , "price" : 10 , "color" : "green" , "available" : false , "tags" : [ "echo" , "charlie" , "bravo" ], "vendor" : { "name" : "Jesus Lowe" , "address" : { "city" : "Mumbai" }}}]}, "yellow" : { "Mumbai" : [ { "id" : 2 , "product" : "foef" , "price" : 44 , "color" : "yellow" , "available" : false , "tags" : [ "alpha" ], "vendor" : { "name" : "Barbara Garrett" , "address" : { "city" : "Mumbai" }}}], "London" : [ { "id" : 4 , "product" : "ru" , "price" : 35 , "color" : "yellow" , "available" : false , "tags" : [ "echo" , "charlie" , "bravo" ], "vendor" : { "name" : "Justin Doyle" , "address" : { "city" : "London" }}}]}}, "true" : { "red" : { "New York" : [ { "id" : 3 , "product" : "jehnojto" , "price" : 29 , "color" : "red" , "available" : true , "tags" : [ "alpha" ], "vendor" : { "name" : "Anne Leonard" , "address" : { "city" : "New York" }}}]}, "green" : { "New York" : [ { "id" : 5 , "product" : "pihluve" , "price" : 47 , "color" : "green" , "available" : true , "tags" : [ "delta" , "echo" , "bravo" ], "vendor" : { "name" : "Emily Abbott" , "address" : { "city" : "New York" }}}, { "id" : 6 , "product" : "dum" , "price" : 28 , "color" : "green" , "available" : true , "tags" : [ "echo" , "delta" , "charlie" ], "vendor" : { "name" : "Henry Peterson" , "address" : { "city" : "New York" }}}, { "id" : 8 , "product" : "av" , "price" : 39 , "color" : "green" , "available" : true , "tags" : [ "bravo" ], "vendor" : { "name" : "Rosalie Erickson" , "address" : { "city" : "New York" }}} ]}}}

single deep path property

groupBy(products, [ 'vendor.address.city' ], [ 'id' ]) { Mumbai : { id : [ 1 , 2 , 7 ] }, 'New York' : { id : [ 3 , 5 , 6 , 8 ] }, London : { id : [ 4 ] } }

group with boolean property

groupBy(products, [ 'available' ], [ 'id' ]) { false : { id : [ 1 , 2 , 4 , 7 ] }, true : { id : [ 3 , 5 , 6 , 8 ] }}

group by intervals (lookup of intervals) without intervals' name

groupBy( products, [{ property : 'price' , intervals : [ 10 , 20 , 40 , 50 ]}], [ 'id' ]) { '0' : { id : [ 1 , 7 ] }, '1' : { id : [ 3 , 4 , 6 , 8 ] }, '2' : { id : [ 2 , 5 ] } }

group by intervals (lookup of intervals) with intervals' lable name

groupBy( products, [{ property : 'price' , intervals : [ 10 , 20 , 40 , 50 ], labels : [ 'low' , 'medium' , 'high' ]}], [ 'id' ]) { 'low' : { id : [ 1 , 7 ] }, 'medium' : { id : [ 3 , 4 , 6 , 8 ] }, 'high' : { id : [ 2 , 5 ] } }

group with mixed properties lookup and property path

groupBy( products, [ { property : 'price' , intervals : [ 10 , 20 , 40 , 50 ], labels : [ 'low' , 'medium' , 'high' ] }, 'vendor.address.city' ], [ 'id' ]) { "low" : { "Mumbai" :{ "id" :[ 1 , 7 ]}}, "high" : { "Mumbai" :{ "id" :[ 2 ]}, "New York" :{ "id" :[ 5 ]}}, "medium" : { "New York" :{ "id" :[ 3 , 6 , 8 ]}, "London" :{ "id" :[ 4 ]}}

groupBy(products, [ 'tags' ], [ 'id' ]) { bravo : { id : [ 1 , 4 , 5 , 7 , 8 ] }, alpha : { id : [ 2 , 3 ] }, echo : { id : [ 4 , 5 , 6 , 7 ] }, charlie : { id : [ 4 , 6 , 7 ] }, delta : { id : [ 5 , 6 ] } }

group and collect many properties

groupBy( products, [ 'color' ], [ 'vendor.address.city' , 'available' ]) { green : { 'vendor.address.city' : [ 'Mumbai' , 'New York' , 'New York' , 'Mumbai' , 'New York' ], available : [ false , true , true , false , true ] }, yellow : { 'vendor.address.city' : [ 'Mumbai' , 'London' ], available : [ false , false ] }, red : { 'vendor.address.city' : [ 'New York' ], available : [ true ] } }

Nested Arrays

Group by property path that lies in nested arrays, in the following example addresses.localities.size

var vendors = [{ id : 1 , addresses : [{ city : 'a' , localities : [ { size : "small" , zipcode : '12345' , storeType : [ 'electronic' , 'food' ]}, { size : "medium" , zipcode : '12346' , storeType : [ 'food' ]}] }, { city : 'b' , localities : [ { size : "medium" , zipcode : '12345' , storeType : [ 'electronic' , 'food' ]}, { size : "small" , zipcode : '12347' , storeType : [ 'electronic' ]}] }], details : { name : 'foo' , items : 400 , rating : 'high' } }, { id : 2 , addresses : [{ city : 'a' , localities : [ { size : "large" , zipcode : '12345' , storeType : [ 'apparel' , 'furniture' ]}, { size : "small" , zipcode : '12346' , storeType : [ 'furniture' ]}] }, { city : 'b' , localities : [ { size : "small" , zipcode : '12345' , storeType : [ 'food' , 'furniture' ]}, { size : "medium" , zipcode : '12347' , storeType : [ 'food' ]}] }], details : { name : 'bar' , items : 500 , rating : 'low' } }] var group = groupBy(vendors, [ 'addresses.localities.size' ], [ 'id' ]) { "small" : { id : [ 1 , 2 ]}, "medium" : { id : [ 1 , 2 ]}, "large" : { id : [ 2 ]} }

developing

Once you run

npm isntall

then for running test

npm run test

to create build

npm run build

license

This project is licensed under the terms of the MIT license.