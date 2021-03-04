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jslite

by JSLite
1.1.12 (see all)

与jQuery有着类似的api，让web开发更迅速，下载执行更快、量级更轻，针对现代高级浏览器的JavaScript库。

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1yr ago

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5

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0

License

MIT

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DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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JSLite

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让web开发更迅速，下载执行更快、量级更轻，针对现代高级浏览器的JavaScript库。 推进前端开发标准对于攻城师来说，人人有责。

如有疑问欢迎到这些地方交流：

segmentfault社区 | 官方网站

  1. jQuery 的目标是兼容所有主流浏览器，这就意味着它的大量代码对移动端的浏览器是无用或者低效的。
  2. 而 JSLite 只针对先进浏览器(支持HTML5,CSS3)、移动端浏览器编写，使用js新方法实现jQuery API，因此体积更小、效率更高.
  3. 更重要的是，JSLite 的 API 完全仿照 jQuery ，所以学习成本也很低。
  4. JSLite与jQuery有着绝大部分类似的api，通用库只有5-10k，手机上每一kb都是钱。
  5. 让web开发更迅速，下载执行更快、量级更轻，针对现代高级浏览器的JavaScript库。 推进前端开发标准对于攻城师来说，人人有责。

100% compatibility with common browsers - 主要兼容的浏览器(100% 的兼容)

此兼容，是根据我使用的一些js方法函数的支持情况来判断的。设备过少，部分是根据developer.mozilla.org的方法函数兼容数据来判断的，下面的我们的主要兼容目标

Safari 6+ (Mac)
Chrome 30+ (Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Chrome OS)
Firefox 24+ (Windows, Mac, Android, Linux, Firefox OS)
iOS 5+ Safari Android 2.3+ Browser
Internet Explorer 10+ (Windows, Windows Phone)

Installation - 安装

您需要在系统上安装 Node.js的。 

#npm 下载到 node_modules
$ npm install jslite

#bower 下载到 bower_components
$ bower install jslite

#安装grunt依赖
$ npm install

#启动grunt自动压缩合并，进入开发模式.... 
#默认合并所有模块生成到一个build目录中
$ npm start

Test - 测试

测试需要在系统上安装 Node.js4.x 以上版本。 

# 安装全局的 gulp
$ npm install gulp -g && npm install 

# 先生成新的 压缩版本的JSLite
$ gulp  

# 在命令行中 － 查看测试结果
# 进行单元测试
$ npm test 

# 在浏览器中查看 － 编写预览测试结果
# 打开 test/index.html

JSLite模块

JSLite 模块中的 src/ 目录的各个文件。

模块默认加载描述
JSLite核心模块，包含大多数方法。
function内部函数调用
polyfill-支持桌面浏览器IE和移动端 Windows Phone 8。
form-表单方法。
event-事件处理。
ajax-异步请求的方法，发起任意Ajax请求。

默认合并 polyfill function JSLite 。上面打 都为默认加载的核心模块。其它均可选择性加载。

# 运行下面任务请确认依赖是否安装 安装方法 `npm install`
# 模块选择合并，做一个自定义生成
# 默认不传环境变量全部合并
$ MODULES="polyfill event" gulp

# on Windows
c:\JSLite> SET MODULES=polyfill event
c:\JSLite> gulp

生成map文件

gulp map

传统方法

  1. 官网下载JSLite
  2. 页面Head标签内引用 JSLite.js 
<script type="text/javascript" src="JSLite.js"></script>

Usage - 用法

$("#box") //⇒ 返回节点数组  //⇒ [<div>​…​</div>​]
$("<div></div>") //⇒ 生成div节点
//JSLite(func) 相当于ready
JSLite(function($){
    console.log("在节点加载完成之后执行")
})
//$(func) 相当于ready
$(function($){
    console.log("在节点加载完成之后执行")
})

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