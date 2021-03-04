JSLite

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让web开发更迅速，下载执行更快、量级更轻，针对现代高级浏览器的JavaScript库。 推进前端开发标准对于攻城师来说，人人有责。

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jQuery 的目标是兼容所有主流浏览器，这就意味着它的大量代码对移动端的浏览器是无用或者低效的。 而 JSLite 只针对先进浏览器(支持HTML5,CSS3)、移动端浏览器编写，使用js新方法实现jQuery API，因此体积更小、效率更高. 更重要的是，JSLite 的 API 完全仿照 jQuery ，所以学习成本也很低。 JSLite与jQuery有着绝大部分类似的api，通用库只有5-10k，手机上每一kb都是钱。 让web开发更迅速，下载执行更快、量级更轻，针对现代高级浏览器的JavaScript库。 推进前端开发标准对于攻城师来说，人人有责。

100% compatibility with common browsers - 主要兼容的浏览器(100% 的兼容)

此兼容，是根据我使用的一些js方法函数的支持情况来判断的。设备过少，部分是根据developer.mozilla.org的方法函数兼容数据来判断的，下面的我们的主要兼容目标

Safari 6+ (Mac)

Chrome 30+ (Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Chrome OS)

Firefox 24+ (Windows, Mac, Android, Linux, Firefox OS)

iOS 5+ Safari Android 2.3+ Browser

Internet Explorer 10+ (Windows, Windows Phone)

Installation - 安装

您需要在系统上安装 Node.js 的。

npm 下载到 node_modules npm install jslite bower 下载到 bower_components bower install jslite 安装grunt依赖 npm install 启动grunt自动压缩合并，进入开发模式.... 默认合并所有模块生成到一个build目录中 npm start

Test - 测试

测试需要在系统上安装 Node.js 的 4.x 以上版本。

安装全局的 gulp npm install gulp -g && npm install 先生成新的 压缩版本的JSLite gulp 在命令行中 － 查看测试结果 进行单元测试 npm test 在浏览器中查看 － 编写预览测试结果 打开 test /index.html

JSLite模块

JSLite 模块中的 src/ 目录的各个文件。

模块 默认加载 描述 JSLite ✔ 核心模块，包含大多数方法。 function ✔ 内部函数调用 polyfill - 支持桌面浏览器IE和移动端 Windows Phone 8。 form - 表单方法。 event - 事件处理。 ajax - 异步请求的方法，发起任意Ajax请求。

默认合并 polyfill function JSLite 。上面打 ✔ 都为默认加载的核心模块。其它均可选择性加载。

运行下面任务请确认依赖是否安装 安装方法 `npm install` 模块选择合并，做一个自定义生成 默认不传环境变量全部合并 MODULES= "polyfill event" gulp on Windows c:\JSLite> SET MODULES=polyfill event c:\JSLite> gulp

生成map文件

gulp map

传统方法

去官网下载JSLite 页面Head标签内引用 JSLite.js

< script type = "text/javascript" src = "JSLite.js" > </ script >

Usage - 用法

$( "#box" ) $( "<div></div>" ) JSLite( function ( $ ) { console .log( "在节点加载完成之后执行" ) }) $( function ( $ ) { console .log( "在节点加载完成之后执行" ) })

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