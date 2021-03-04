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让web开发更迅速，下载执行更快、量级更轻，针对现代高级浏览器的JavaScript库。 推进前端开发标准对于攻城师来说，人人有责。
如有疑问欢迎到这些地方交流：
- jQuery 的目标是兼容所有主流浏览器，这就意味着它的大量代码对移动端的浏览器是无用或者低效的。
- 而 JSLite 只针对先进浏览器(支持HTML5,CSS3)、移动端浏览器编写，使用js新方法实现jQuery API，因此体积更小、效率更高.
- 更重要的是，JSLite 的 API 完全仿照 jQuery ，所以学习成本也很低。
- JSLite与jQuery有着绝大部分类似的api，通用库只有5-10k，手机上每一kb都是钱。
- 让web开发更迅速，下载执行更快、量级更轻，针对现代高级浏览器的JavaScript库。 推进前端开发标准对于攻城师来说，人人有责。
此兼容，是根据我使用的一些js方法函数的支持情况来判断的。设备过少，部分是根据developer.mozilla.org的方法函数兼容数据来判断的，下面的我们的主要兼容目标
Safari 6+ (Mac)
Chrome 30+ (Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Chrome OS)
Firefox 24+ (Windows, Mac, Android, Linux, Firefox OS)
iOS 5+ Safari Android 2.3+ Browser
Internet Explorer 10+ (Windows, Windows Phone)
您需要在系统上安装
Node.js的。
#npm 下载到 node_modules
$ npm install jslite
#bower 下载到 bower_components
$ bower install jslite
#安装grunt依赖
$ npm install
#启动grunt自动压缩合并，进入开发模式....
#默认合并所有模块生成到一个build目录中
$ npm start
测试需要在系统上安装
Node.js的
4.x以上版本。
# 安装全局的 gulp
$ npm install gulp -g && npm install
# 先生成新的 压缩版本的JSLite
$ gulp
# 在命令行中 － 查看测试结果
# 进行单元测试
$ npm test
# 在浏览器中查看 － 编写预览测试结果
# 打开 test/index.html
JSLite 模块中的
src/ 目录的各个文件。
|模块
|默认加载
|描述
|JSLite
✔
|核心模块，包含大多数方法。
|function
✔
|内部函数调用
|polyfill
|-
|支持桌面浏览器IE和移动端 Windows Phone 8。
|form
|-
|表单方法。
|event
|-
|事件处理。
|ajax
|-
|异步请求的方法，发起任意Ajax请求。
默认合并
polyfill
function
JSLite 。上面打
✔ 都为默认加载的核心模块。其它均可选择性加载。
# 运行下面任务请确认依赖是否安装 安装方法 `npm install`
# 模块选择合并，做一个自定义生成
# 默认不传环境变量全部合并
$ MODULES="polyfill event" gulp
# on Windows
c:\JSLite> SET MODULES=polyfill event
c:\JSLite> gulp
gulp map
<script type="text/javascript" src="JSLite.js"></script>
$("#box") //⇒ 返回节点数组 //⇒ [<div>…</div>]
$("<div></div>") //⇒ 生成div节点
//JSLite(func) 相当于ready
JSLite(function($){
console.log("在节点加载完成之后执行")
})
//$(func) 相当于ready
$(function($){
console.log("在节点加载完成之后执行")
})
快快来贡献😄。