静态属性

parse(code:String):String 可以直接调用静态方法转换,以省略new一个对象的步骤

define(d:Boolean):Boolean 读取/设置转换module为CommonJS时是否包裹define(即转为AMD/CMD),默认false

ast():Object 返回解析后的语法树

tokens():Array\ 返回解析后的词法单元序列

runtime(flag:Boolean):void 开启/关闭运行时支持,仅限NodeJs。开启后改写require机制,获取module前尝试预编译

Demo demo目录下是一个web端的实时转换例子,本地浏览需要 npm install 安装依赖

安装依赖

依赖的语法解析器来自于 homunculus :https://github.com/army8735/homunculus

:https://github.com/army8735/homunculus

在线地址:http://army8735.me/jsdc/demo/

命令行版工具:https://github.com/xudafeng/jsdc-cli



gulp插件:https://github.com/army8735/gulp-jsdc

License [MIT License] 语法转换规则 以下按实现逻辑顺序排列(如有逻辑关联,如let和block作用域)



确保转换后代码执行一致,调试行数一致 Number数字扩展 0b 或 0B 开头的二进制将使用 parseInt 转换:

var i = 0b010 , j = 0B101

var i = parseInt ( "0b010" , 2 ), j = parseInt ( "0B101" , 2 )

0o 或 0O 开头的八进制也是如此(有人会用大写的字母O吗,和数字0根本看不出来区别):

var i = 0o456 , j = 0O777

var i = parseInt ( "0o456" , 8 ), j = parseInt ( "0O777" , 8 )

Unicode的字符串增强

Unicode 编号大于 0xFFFF 的字符将会转移成2个 utf-8 拼接:

'\u{10000}'

'\ud800\udc00'

转义符也能正确识别:

'\\u{10000}'

'\\u{10000}'

Object增强

赋值对象时 Object 的同名属性可以简写:

var a = {o}

var a = { o :o}

方法也是:

var a = {o(){}}

var a = { o : function ( ) {}}

甚至可以用 [] 表明它是一个表达式:

var a = { [ 'a' + 'b' ] : 1 }

var a = function ( ) { var _0={ _1 : 1 };_0[ 'a' + 'b' ]=_0._1; delete _0._1; return _0}()

实现方法是先用个临时唯一变量替换掉表达式,最后再将它还原回来。

var和函数迁移

将 var 申明迁移至最近的作用域起始处:

function ( ) { if ( true ) { var a = 1 ; let b = 2 ; } }

function ( ) { var a; if ( true ) { a = 1 ; let b = 2 ; } }

仅当必要时才迁移,否则保持原样(比如下面没有 let ):

function ( ) { if ( true ) { var a = 1 ; } }

示例中 let 和块级作用域尚未处理,后面会提到。

函数和var的性质一样:

{ function a ( ) {}}

! function ( ) { function a ( ) {}}();

必要时将 {} 替换为 function 作用域:

{ let a = 1 ; function b ( ) {} }

! function ( ) { let a = 1 ; function b ( ) {} }();

if 语句, iterator 语句和 try / catch / finally 等也是,注意和纯 {} 语句插入匿名函数位置的异同:

if ( true ) { let a = 1 ; }

if ( true ) {! function ( ) { let a = 1 ; }();}

示例中 let 尚未做处理,后面会提到。

将 let 和 const 替换为 var :

let a = 1 ; const b;

var a = 1 ; var b;

注意和块级作用域的交互:

{ var a = 1 ; let b; const c = 1 ; }

var a;! function ( ) { a = 1 ; var b; var c = 1 ; }();

函数和 Generator 函数均默认块级作用域。

默认参数值

根据是否 undefined 赋值,它可以有多个:

function method ( a, b = 1 ) { }

function method ( a, b ) { if (b === void 0 )b= 1 ; }

扩展参数

将扩展参数通过 arguments 转换为数组:

function method ( a, ...args ) { }

function method ( a, args ) {args = [].slice.call( arguments , 1 ); }

方法执行则使用 apply 调用:

fn(a, b, ...c)

fn.apply( this , [a,b].concat( Array .from(c)))

如果调用者是成员表达式,context将从 this 变为主表达式:

Math .max(...a)

Math .max.apply( Math , [].concat( Array .from(a)))

在数组中则会自动展开,支持string预判断:

var codeUnits = [... "this is a string" ]; var codeUnits = [...a];

var codeUnits = [].concat( "this is a string" .split( "" )); var codeUnits = [].concat( Array .from(a));

template模板

将模板转换为普通字符串,需要的情况下会包裹括号(确保运算符优先级正确性):

`template`

"template"

模板中的引号将被转义:

`"`

"\""

模板中的变量会被替换:

` ${a} b`

(a + "b" )

注意变量标识符$也可以被转义:

`\${a}b`

"\${a}b"

for of循环

存储被循环体到临时引用:

for (a of b){ }

var _0=b; for (a of b){ }

将 of 改为 = 并添加 ; 补完循环:

for (a of b){ }

var _0=b; for (a =_0;;){ }

将赋值添加 [Symbol.iterator]().next() 并添加 .done 结束判断:

for (a of b){ }

var _0=b; for (a =_0[ Symbol .iterator]().next();!a.done;a=_0.next()){ }

循环体内先赋值 .value :

for (a of b){ }

var _0=b; for (a =_0[ Symbol .iterator]().next();!a.done;a=_0.next()){a=a.value; }

var 语句同样处理:

for ( var a of b){ }

var _0=b; for ( var a =_0[ Symbol .iterator]().next();!a.done;a=_0.next()){a=a.value; }

class类声明

将类声明改为 function 声明:

class A {}

function A ( ) {}

constructor 构造函数可省略,也可以显示声明:

class A { constructor (a){ this .a = a} }

function A ( a ) { this .a = a}

注意行对应关系,省略的话行位置是 class 声明行,否则是 constructor 声明行。

方法会改写成 prototype 的原型方法:

class A { method(){} }

function A {} A.prototype.method= function ( ) {}

getter/setter会通过 Object.defineProperty 巧妙地设置到原型上:

class A { get b(){} set c(d){} }

function A ( ) {} Object .defineProperty(A.prototype, "b" , { get : function ( ) {}}); Object .defineProperty(A.prototype, "c" , { set : function ( d ) {}});

static 静态方法会附加在 function 本身:

class A { static F(){} }

function A ( ) {} A.F= function ( ) {}

extends类继承和super关键字

采用最广泛的寄生组合式继承:

class A extends B { constructor (){} }

! function ( ) { var _0= Object .create(B.prototype);_0.constructor=A;A.prototype=_0;}(); function A ( ) {} Object .keys(B).forEach( function ( k ) {A[k]=B[k]});

开头会附加上一段 prototype 原型和 constructor 构造器,标准的寄生组合式继承方法。

结尾会继承父类的静态属性。

super 关键字直接改写为父类引用:

class A extends B { constructor (){ super ()} }

! function ( ) { var _0= Object .create(B.prototype);_0.constructor=A;A.prototype=_0;}(); function A ( ) {B.call( this )} Object .keys(B).forEach( function ( k ) {A[k]=B[k]});

如果不是调用父类构造函数而是方法,则会这样:

class A extends B { constructor (){ super .a()} }

! function ( ) { var _0= Object .create(B.prototype);_0.constructor=A;A.prototype=_0;}(); function A ( ) {B.prototype.a.call( this )} Object .keys(B).forEach( function ( k ) {A[k]=B[k]});

默认构造器函数则会自动调用 super() :

class A extends B { }

function A ( ) {B.call( this )}! function ( ) { var _0= Object .create(B.prototype);_0.constructor=A;A.prototype=_0}(); Object .keys(B).forEach( function ( k ) {A[k]=B[k]});

class表达式

和函数表达式一样,class也可以有表达式:

var o = class { method(){} }

var o = function ( ) { function _0 ( ) {} _0.prototype.method = function ( ) {} return _0}()

由于表达式没有名字(也可以有),所以需要封装成立即执行的匿名函数并返回一个 class 声明。

有名字的话就用原有名字,否则依然临时唯一id。

注意匿名函数的结尾没有分号,因为本身是个 assignmentexpr 。

module

只要出现了module/import/export语句,就认为文件是个模块,用 define 封装成AMD/CMD模块:

module circle from "a"

define( function ( requrie,exports,module ) { module circle from "a" });

注意语句本身尚未做处理,下面会说明。为阅读方便,下面所有都省略了 define 封装。

也可以通过API设置来控制:

jsdc.define(wrap: Boolean ): Boolean

module 转换为 require :

module circle from "a"

var circle= require ( "a" );

import 也会转换为 require :

import "a"

require ( "a" );

import 可以指定id:

import a from "a"

var a;! function ( ) { var _0= require ( "a" );a=_0.a}();

类似 _0 变量是自动生成的,数字会自动累加,且不会和已有变量冲突。

在冲突时会自动跳过:

import _0 from "a"

var _0;! function ( ) { var _1= require ( "a" );_0=_1.a}();

import 还可以指定多个id:

import a,b from "a"

var a; var b;! function ( ) { var _0= require ( "a" );a=_0.a;b=_0.b;}();

import 可以用 {} 来赋值,注意里面 as 声明变量名的方法:

import {a,b as c} from "a"

var a; var c;! function ( ) { var _0= require ( "a" );a=_0.a;c=_0.b;}();

export * from "" 会将模块的导出赋给module.exports:

export * from "a"

! function ( ) { var _0= require ( "a" ); Object .keys(_0).forEach( function ( k ) { module .exports[k]=temp[k];});}();

export 一个 var 语句时会自动赋值同名变量:

export var a = 1

var a;exports.a=a = 1

export 一个方法或类时也一样:

export function a ( ) {} export class A {}

exports.a=a; function a ( ) {} exports.A=A; function A ( ) {}

export default 会赋给 exports.default ,这样在使用时会判断是否有 default 属性:

export default a import b from "a"

module .exports=a var b= function ( ) { var b= function ( ) { var _0= require ( "a" ); return _0.hasOwnProperty( "b" )?_0.b:_0.hasOwnProperty( "default" )?_0.default:_0}()}()

注意单id会优先判断使用同名属性,退级使用 default ,最后模块本身

ArrayComprehension数组推导

可以代替 Array.map 方法:

var a = [ for (k of o)k]

var a = function ( ) { var k; var _0=[]; for (k in o){k=o[k];_0.push(k)} return _0}()

注意再次出现的临时变量 _0 和上面提到的一致,不会冲突。

if 语句可以替代 Array.filter 方法:

var a = [ for (k of o) if (k)k]

var a = function ( ) { var k; var _0=[]; for (k in o){k=o[k]; if (k)_0.push(k)} return _0}()

嵌套组合使用也是可以的:

var a = [ for (a of b) for (c of a) if (c)c]

var a = function ( ) { var a; var c; var _0=[]; for (a in b){a=b[a]; for (c in a){c=a[c]; if (c)_0.push(c)}} return _0}()

ArrowFunction箭头函数

转换为普通函数:

var a = v => v

var a = function ( v ) { return v}

括号形式的参数:

var a = ( b, c ) => b + c

var a = function ( b, c ) { return b + c}

带 {} 的函数体:

var a = ( b, c ) => { return b - c}

var a = function ( b, c ) { return b - c}

yield语句

yield 作为关键字只能出现在 Generator 中,会被替换为 return :

function * a ( ) { yield }

function * a ( ) { return }

Generator 语句本身尚未做处理,后面会提到。

赋值语句后会加上一个临时唯一id,模拟下次调用 next() 传入的一个参数:

function * a ( ) { var a = yield }

function * a ( _0 ) { var a; return ;a=_0 }

yield 的返回值将变成一个对象的 value ,同时添加 done 属性标明是否结束:

function * a ( ) { var a = yield 1 }

function * a ( _0 ) { var a; return { value : 1 , done : true };a=_0 }

Generator生成器函数

它的实现比较复杂,首先是改写为普通函数:

function * a ( ) { yield 1 yield 2 }

function a ( ) { return { value : 1 , done : false } return { value : 2 , done : true } }

然后包裹:

function * a ( ) { yield 1 yield 2 }

var a= function ( ) { return function ( ) { return { next :a}}; function a ( ) { return { value : 1 , done : false } return { value : 2 , done : true } }}();

这样每次调用它便能得到像es6中一样的一个具有 next() 方法的对象。

内部的a变量需要改写为一个唯一临时id(为什么后面会提到):

function * a ( ) { yield 1 yield 2 }

var a= function ( ) { return function ( ) { return { next :_0}}; function _0 ( ) { return { value : 1 , done : false } return { value : 2 , done : true } }}();

再次添加一个唯一临时id作为state标识,来为实现 yield 功能做准备:

function * a ( ) { yield 1 yield 2 }

var a= function ( ) { return function ( ) { var _1= 0 ; return { next :_0}; function _0 ( ) { return { value : 1 , done : false } return { value : 2 , done : true } }}}();

当出现 yield 语句时,添加 while 和 switch 语句来模拟顺序执行:

function * a ( ) { yield 1 yield 2 }

var a= function ( ) { return function ( ) { var _1= 0 ; return { next :_0}; function _0 ( ) { while ( 1 ){ switch (_1){ case 0 :_1= 1 ; return { value : 1 , done : false } case 1 :_1= -1 ; return { value : 1 , done : true }}} }}}();

注意状态在 switch 各分支语句之间的跳转

同时函数里面的 var 声明需要前置,以免每次调用 next() 方法时又重新声明一遍失去了状态:

function * a ( ) { var a = 1 ; yield a++; yield a++; }

var a= function ( ) { return function ( ) { var _1= 0 ; return { next :_0}; var a; function _0 ( ) { while ( 1 ){ switch (_1){ case 0 :a = 1 ; _1= 1 ; return { value :a++, done : false }; case 1 :_1= -1 ; return { value :a++, done : true ;}}} }}}();

函数则不需要前置。

注意函数内有个同名变量 a ,这就是前面为什么要改函数名的原因。

添加 default 语句:

function * a ( ) { var a = 1 ; yield a++; yield a++; }

var a= function ( ) { return function ( ) { var _0= 0 ; return { next :_1}; var a; function _1 ( _2 ) { while ( 1 ){ switch (_0){ case 0 :a = 1 ; _0= 1 ; return { value :a++, done : false }; case 1 : _0= -1 ; return { value :a++, done : true }; default : return { done : true }}} }}}();

yield 还支持返回一个 Generator ,这就是一个递归:

function * a ( ) { yield * b }

var a= function ( ) { return function ( ) { var _0= 0 ; return { next :_1}; function _1 ( _2 ) { while ( 1 ){ switch (_0){ case 0 :_0= 1 ; var _3=b(); if (!_3.done)_0= 0 ; return _3; default : return { done : true }}} }}}();

表达式也一样,没有 yield 则不会添加 while 和 switch 语句:

~ function *( ) { }

~ function ( ) { return function ( ) { var _0= 0 ; return { next :_1}; function _1 ( ) { }}}()

destructure解构

var 声明变量时可以用数组:

var [a] = [ 1 ]

var a;( function ( ) { var _0= [ 1 ];a=_0[ 0 ];}).call( this )

变量名会被前置,同时包裹执行一个匿名函数,将变量名赋值对应到正确的索引。

多个变量一样,注意逗号占位符:

var [a,b,,c] = [ 1 ]

var c; var b; var a;( function ( ) { var _1= [ 1 ];a=_1[ 0 ];b=_1[ 1 ];c=_1[ 3 ]}).call( this )

也可以是对象:

var {a} = { "a" : 1 }

var a;( function ( ) { var _0= { "a" : 1 };a=_0[ "a" ]}).call( this )

注意变量名和键名要一致。

对象可以用 : 号更改引用:

var {a, b :c} = { "a" : 1 , "b" : 2 }

var a;( function ( ) { var _0= { "a" : 1 , "b" : 2 };a=_0[ "a" ];c=_0[ "b" ]}).call( this )

它们甚至可以互相嵌套递归:

var [a,{b},{ c :[d]}] = [ 1 ,{ "b" : 2 },{ "c" :[ 3 ]}]

var d; var b; var a;( function ( ) { var _0= [ 1 ,{ "b" : 2 },{ "c" :[ 3 ]}];a=_0[ 0 ]; var _1=_0[ 1 ];b=_1[ "b" ]; var _2=_0[ 2 ]; var _3=_2[ "c" ];d=_3[ 0 ]}).call( this )

解构还允许在未定义的情况下默认赋值:

var [a= 1 ] = []

var a;( function ( ) { var _0= [];a=_0[ 0 ]; if (_0.indexOf(a)!= 0 )a= 1 }).call( this )

表达式赋值也可以:

({a= 1 } = {})

(( function ( ) { var _0= {};a=_0[ "a" ]; if (!_0.hasOwnProperty( 'a' ))a= 1 ; return _0}).call( this ))

数组解构最后允许 rest 运算符:

var [a, ...b] = [ 1 , 2 , 3 ]