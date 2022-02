JSCryptor

Javascript implementation of RNCryptor

This implementation tries to be compatible with Rob Napier's Objective-C implementation of RNCryptor, It supports schema version 3. This code is based on the PHP implementation of RNCryptor.

Important Recent Changes

Now a Buffer is returned, use .toString() to convert the result to whatever format you need.

Install on Linux (Debian)

sudo apt-get install libmcrypt4 libmcrypt-dev npm install jscryptor

Install on Mac OS X w/ Homebrew

brew install libmcrypt npm install jscryptor

Install on Windows

Thanks to @jimmitaker and @black-snow for pointing this

VS2015+ (Community Edition works fine) is required.

Test

npm test

Example

var password = 'myPassword' ; var b64string = "AwHsr+ZD87myaoHm51kZX96u4hhaTuLkEsHwpCRpDywMO1Moz35wdS6OuDgq+SIAK6BOSVKQFSbX/GiFSKhWNy1q94JidKc8hs581JwVJBrEEoxDaMwYE+a+sZeirThbfpup9WZQgp3XuZsGuZPGvy6CvHWt08vsxFAn9tiHW9EFVtdSK7kAGzpnx53OUSt451Jpy6lXl1TKek8m64RT4XPr" ; var RNCryptor = require ( 'jscryptor' ); console .time( 'Decrypting example' ); var decrypted = RNCryptor.Decrypt(b64string, password); console .timeEnd( 'Decrypting example' ); console .log( "Result:" , decrypted.toString());

A very good example, provided by @enricodeleo

var fs = require ( 'fs' ); var RNCryptor = require ( 'jscryptor' ); var password = 'myPassword' ; var img = fs.readFileSync( './Octocat.jpg' ); var enc = RNCryptor.Encrypt(img, password); fs.writeFileSync( './Octocat.enc' , enc); var b64 = new Buffer(fs.readFileSync( './Octocat.enc' ).toString(), 'base64' ); var dec = RNCryptor.Decrypt(b64, password); fs.writeFileSync( './Octocat2.jpg' , dec);

API

Object exposed by require('jscryptor') ;

plain_text: String or Buffer

password: String or Buffer

version: Number (3 by default, not mandatory)

b64_str: String or Buffer

password: String or Buffer

plain_text: String or Buffer

password: String or Buffer

encryption_salt: String or Buffer

hmac_salt: String or Buffer

iv: String or Buffer

version: Number (3 by default, not mandatory)