Easy way to wrap js object to java object.

In hessian.js, we need to write java classname with js object so make it encode as the write class.

Install

$ npm install js-to-java

Usage

Example

var java = require ( 'js-to-java' ); java( 'com.java.Object' , { foo : 'bar' }); java.Boolean( true ); java.array( 'short' , [ 1 , 2 , 3 ]); java.array( 'int' , [ 1 , 2 , 3 ]); java.array.int([ 1 , 2 , 3 ]);

API

Type Mapping

Boolean : 'java.lang.Boolean' , boolean : 'boolean' , Integer : 'java.lang.Integer' , int : 'int' , short : 'short' , Short : 'java.lang.Short' , byte : 'byte' , Byte : 'java.lang.Byte' , long : 'long' , Long : 'java.lang.Long' , double : 'double' , Double : 'java.lang.Double' , float : 'float' , Float : 'java.lang.Float' , String : 'java.lang.String' , char : 'char' , chars : 'char[]' , Character : 'java.lang.Character' , List : 'java.util.List' , Set : 'java.util.Set' , Collection : 'java.util.Collection' , Iterator : 'java.util.Iterator' , Enumeration : 'java.util.Enumeration' , HashMap : 'java.util.HashMap' , Map : 'java.util.Map' , Dictionary : 'java.util.Dictionary'

abstract class

java.abstract( 'com.demo.Parent' , 'com.demo.Child' , { foo : 'bar' });

Custom combineFunction:

java.combine( 'com.test.Object' , { foo : 'bar' }); java( 'com.test.Object' , { foo : 'bar' });

java.Class( 'java.lang.String' );

java.Locale( 'zh_CN' , [ 'com.caucho.hessian.io.LocaleHandle' ]);

java.BigDecimal( '100.06' );

java.enum( 'hessian.demo.Color' , 'RED' ); or java.enum( 'hessian.demo.Color' , { name : 'RED' });

java.array( 'Boolean' , [ true , false ]);

Available built-in classes shortcuts:

java.array.Boolean(values)

java.array.boolean(values)

java.array.Integer(values)

java.array.int(values)

java.array.short(values)

java.array.Short(values)

java.array.byte(values)

java.array.Byte(values)

java.array.long(values)

java.array.Long(values)

java.array.double(values)

java.array.Double(values)

java.array.float(values)

java.array.Float(values)

java.array.String(values)

java.array.char(values)

java.array.chars(values)

java.array.Character(values)

java.array.List(values)

java.array.Set(values)

java.array.Iterator(values)

java.array.Enumeration(values)

java.array.HashMap(values)

java.array.Map(values)

java.array.Dictionary(values)

default className is java.lang.Exception .

{ '$class' : ` ${className} ` , '$' : { detailMessage : { '$class' : 'java.lang.String' , '$' : ` ${err.name} : ${err.message} ` , }, stackTrace : { '$class' : '[java.lang.StackTraceElement' , '$' : stackTraceElements, }, }, }

Wrap java object back to js object reversely.

var data = { $class : 'xxxx' , $ : { foo : 'bar' , bar : { $class : 'int' , $ : 3 , }, }, }; java.revert(data);

License

MIT