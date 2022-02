Stringify an object so it can be safely inlined in JavaScript code

Installation

npm install js-stringify

Usage

var assert = require ( 'assert' ); var stringify = require ( 'js-stringify' ); assert(stringify( 'foo' ) === '"foo"' ); assert(stringify( 'foo\u2028bar\u2029baz' ) === '"foo\\u2028bar\\u2029baz"' ); assert(stringify( new Date ( '2014-12-19T03:42:00.000Z' )) === 'new Date("2014-12-19T03:42:00.000Z")' ); assert(stringify({ foo : 'bar' }) === '{"foo":"bar"}' ); assert(stringify( undefined ) === 'undefined' ); assert(stringify( null ) === 'null' ); assert( stringify({ val : "</script><script>alert('bad actor')</script>" }) === '{"val":"\\u003C\\u002Fscript\\u003E\\u003Cscript\\u003Ealert(\'bad actor\')\\u003C\\u002Fscript\\u003E"}' );

License

MIT