A simple SHA-3 / Keccak / Shake hash function for JavaScript supports UTF-8 encoding.

Notice

v0.8.0+ will throw an error if try to update hash after finalize.

Sha3 methods has been renamed to keccak since v0.2.0. It means that sha3 methods of v0.1.x are equal to keccak methods of v0.2.x and later.

buffer method is deprecated. This maybe confuse with Buffer in node.js. Please use arrayBuffer instead.

Demo

SHA3-512 Online

SHA3-384 Online

SHA3-256 Online

SHA3-224 Online

Keccak-512 Online

Keccak-384 Online

Keccak-256 Online

Keccak-224 Online

Shake128 Online

Shake256 Online

Download

Compress

Uncompress

Installation

You can also install js-sha3 by using Bower.

bower install js-sha3

For node.js, you can use this command to install:

npm install js-sha3

Usage

You could use like this:

sha3_512( 'Message to hash' ); sha3_384( 'Message to hash' ); sha3_256( 'Message to hash' ); sha3_224( 'Message to hash' ); keccak512( 'Message to hash' ); keccak384( 'Message to hash' ); keccak256( 'Message to hash' ); keccak224( 'Message to hash' ); shake128( 'Message to hash' , 256 ); shake256( 'Message to hash' , 512 ); cshake128( 'Message to hash' , 256 , 'function name' , 'customization' ); cshake256( 'Message to hash' , 512 , 'function name' , 'customization' ); kmac128( 'key' , 'Message to hash' , 256 , 'customization' ); kmac256( 'key' , 'Message to hash' , 512 , 'customization' ); var arrayBuffer = keccak224.arrayBuffer( 'Message to hash' ); var bytes = keccak224.digest( 'Message to hash' ); var bytes = keccak224.array( 'Message to hash' ); sha3_512.update( 'Message ' ).update( 'to ' ).update( 'hash' ).hex(); shake128.update( 'Message ' , 256 ).update( 'to ' ).update( 'hash' ).hex(); var hash = sha3_512.create(); hash.update( '...' ); hash.update( '...' ); hash.hex(); var hash = shake128.create( 256 ); hash.update( '...' ); hash.update( '...' ); hash.hex(); var hash = cshake128.create( 256 , 'function name' , 'customization' ); var hash = kmac128.create( 'key' , 256 , 'customization' );

If you use node.js, you should require the module first:

sha3_512 = require ( 'js-sha3' ).sha3_512; sha3_384 = require ( 'js-sha3' ).sha3_384; sha3_256 = require ( 'js-sha3' ).sha3_256; sha3_224 = require ( 'js-sha3' ).sha3_224; keccak512 = require ( 'js-sha3' ).keccak512; keccak384 = require ( 'js-sha3' ).keccak384; keccak256 = require ( 'js-sha3' ).keccak256; keccak224 = require ( 'js-sha3' ).keccak224; shake128 = require ( 'js-sha3' ).shake128; shake256 = require ( 'js-sha3' ).shake256; cshake128 = require ( 'js-sha3' ).cshake128; cshake256 = require ( 'js-sha3' ).cshake256; kmac128 = require ( 'js-sha3' ).kmac128; kmac256 = require ( 'js-sha3' ).kmac256;

If you use TypeScript, you can import like this:

import { sha3_512 } from 'js-sha3' ;

Example

Code

sha3_512( '' ); sha3_512( 'The quick brown fox jumps over the lazy dog' ); sha3_512( 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.' ); sha3_384( '' ); sha3_384( 'The quick brown fox jumps over the lazy dog' ); sha3_384( 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.' ); sha3_256( '' ); sha3_256( 'The quick brown fox jumps over the lazy dog' ); sha3_256( 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.' ); sha3_224( '' ); sha3_224( 'The quick brown fox jumps over the lazy dog' ); sha3_224( 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.' ); keccak512( '' ); keccak512( 'The quick brown fox jumps over the lazy dog' ); keccak512( 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.' ); keccak384( '' ); keccak384( 'The quick brown fox jumps over the lazy dog' ); keccak384( 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.' ); keccak256( '' ); keccak256( 'The quick brown fox jumps over the lazy dog' ); keccak256( 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.' ); keccak224( '' ); keccak224( 'The quick brown fox jumps over the lazy dog' ); keccak224( 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.' ); shake128( '' , 256 ); shake256( '' , 512 );

It also supports UTF-8 encoding:

Code

sha3_512( '中文' ); sha3_384( '中文' ); sha3_256( '中文' ); sha3_224( '中文' ); keccak512( '中文' ); keccak384( '中文' ); keccak256( '中文' ); keccak224( '中文' );

It also supports byte Array , Uint8Array , ArrayBuffer input:

Code

sha3_512([]); sha3_512( new Uint8Array ([]));

Benchmark

UTF8

ASCII

License

The project is released under the MIT license.

The project's website is located at https://github.com/emn178/js-sha3

Author: Chen, Yi-Cyuan (emn178@gmail.com)