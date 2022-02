It is an tool of measuring performance of time, CPU, RAM and heap of javascript code

Install

$ npm install

Usage

Initializing js-meter

const jm = require ( 'js-meter' ) const isPrint = true const isKb = true const m = new jm({isPrint, isKb}) for ( var i= 0 ; i< 10000 ; i++){ Math .random() } const meter = m.stop()

License

MIT