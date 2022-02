A very efficient JS implementation calculating the Levenshtein distance, i.e. the difference between two strings.

Based on Wagner-Fischer dynamic programming algorithm, optimized for speed and memory

use a single distance vector instead of a matrix

loop unrolling on the outer loop

remove common prefixes/postfixes from the calculation

minimize the number of comparisons

always allocate a new distance vector in order to not leak memory

Install

$ npm install

Usage

const levenshtein = require ( 'js-levenshtein' ); levenshtein( 'kitten' , 'sitting' );

Benchmark

$ npm run bench 50 paragraphs, length max=500 min=240 avr=372.5 162 op/s » js-levenshtein 98 op/s » talisman 94 op/s » levenshtein-edit-distance 85 op/s » leven 39 op/s » fast-levenshtein 100 sentences, length max=170 min=6 avr=57.5 3 ,076 op/s » js-levenshtein 2 ,024 op/s » talisman 1 ,817 op/s » levenshtein-edit-distance 1 ,633 op/s » leven 800 op/s » fast-levenshtein 2000 words, length max=20 min=3 avr=9.5 3 ,119 op/s » js-levenshtein 2 ,416 op/s » talisman 2 ,141 op/s » levenshtein-edit-distance 1 ,855 op/s » leven 1 ,260 op/s » fast-levenshtein

Benchmarks was performed with node v8.12.0 on a MacBook Pro 15", 2.9 GHz Intel Core i9

License

MIT © Gustaf Andersson