Package provides javascript implementation of algorithms for graph processing

Features

Install

npm install js-graph-algorithms

Usage

Create an undirected unweighted graph

The sample code below shows how to create a undirected and unweighted graph (Link: HTML DEMO):

var jsgraphs = require ( 'js-graph-algorithms' ); var g = new jsgraphs.Graph( 6 ); g.addEdge( 0 , 5 ); g.addEdge( 2 , 4 ); g.addEdge( 2 , 3 ); g.addEdge( 1 , 2 ); g.addEdge( 0 , 1 ); g.addEdge( 3 , 4 ); g.addEdge( 3 , 5 ); g.addEdge( 0 , 2 ); g.node( 2 ).label = 'Hello' ; g.edge( 0 , 2 ).label = 'World' ; console .log(g.V); console .log(g.adj( 0 ));

Create directed unweighted graph

The sample code below shows how to create a direted and unweighted graph (Link: HTML DEMO):

var jsgraphs = require ( 'js-graph-algorithms' ); var g = new jsgraphs.DiGraph( 13 ); g.addEdge( 4 , 2 ); g.addEdge( 2 , 3 ); g.addEdge( 3 , 2 ); g.addEdge( 6 , 0 ); g.addEdge( 0 , 1 ); g.addEdge( 2 , 0 ); g.addEdge( 11 , 12 ); g.addEdge( 12 , 9 ); g.addEdge( 9 , 10 ); g.addEdge( 9 , 11 ); g.addEdge( 7 , 9 ); g.addEdge( 10 , 12 ); g.addEdge( 11 , 4 ); g.addEdge( 4 , 3 ); g.addEdge( 3 , 5 ); g.addEdge( 6 , 8 ); g.addEdge( 8 , 6 ); g.addEdge( 5 , 4 ); g.addEdge( 0 , 5 ); g.addEdge( 6 , 4 ); g.addEdge( 6 , 9 ); g.addEdge( 7 , 6 ); g.node( 2 ).label = 'Hello' ; g.edge( 0 , 5 ).label = 'World' ; console .log(g.V); console .log(g.adj( 0 ));

Create undirected weighted graph

The sample code below shows show to create undirected weighted graph (Link: HTML DEMO):

var jsgraphs = require ( 'js-graph-algorithms' ); var g = new jsgraphs.WeightedGraph( 8 ); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 7 , 0.16 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 2 , 3 , 0.17 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 7 , 0.19 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 2 , 0.26 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 5 , 7 , 0.28 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 3 , 0.29 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 5 , 0.32 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 2 , 7 , 0.34 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 5 , 0.35 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 2 , 0.36 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 7 , 0.37 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 4 , 0.38 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 6 , 2 , 0.4 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 3 , 6 , 0.52 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 6 , 0 , 0.58 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 6 , 4 , 0.93 )); g.node( 2 ).label = 'Hello' ; g.edge( 4 , 5 ).label = 'World' ; console .log(g.V); console .log(g.adj( 0 ));

Create directed weighted graph

The sample code below shows show to create directed weighted graph (Link: HTML DEMO):

var jsgraphs = require ( 'js-graph-algorithms' ); var g = new jsgraphs.WeightedDiGraph( 8 ); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 7 , 0.16 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 2 , 3 , 0.17 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 7 , 0.19 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 2 , 0.26 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 5 , 7 , 0.28 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 3 , 0.29 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 5 , 0.32 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 2 , 7 , 0.34 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 5 , 0.35 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 2 , 0.36 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 7 , 0.37 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 4 , 0.38 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 6 , 2 , 0.4 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 3 , 6 , 0.52 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 6 , 0 , 0.58 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 6 , 4 , 0.93 )); g.node( 2 ).label = 'Hello' ; g.edge( 4 , 5 ).label = 'World' ; console .log(g.V); console .log(g.adj( 0 ));

Depth First Search

The sample code below show how to perform depth first search of an undirected graph (Link: HTML DEMO):

var jsgraphs = require ( 'js-graph-algorithms' ); var g = new jsgraphs.Graph( 6 ); g.addEdge( 0 , 5 ); g.addEdge( 2 , 4 ); g.addEdge( 2 , 3 ); g.addEdge( 1 , 2 ); g.addEdge( 0 , 1 ); g.addEdge( 3 , 4 ); g.addEdge( 3 , 5 ); g.addEdge( 0 , 2 ); var s = 0 ; var dfs = new jsgraphs.DepthFirstSearch(g, s); for ( var v= 0 ; v < g.V; ++v) { if (dfs.hasPathTo(v)) { console .log(s + " is connected to " + v); console .log( "path: " + dfs.pathTo(v)); } else { console .log( 'No path from ' + s + ' to ' + v); } }

Connected Components

The sample code below show how to obtain the number of connected components in an undirected graph (Link: HTML DEMO):

var jsgraphs = require ( 'js-graph-algorithms' ); var g = new jsgraphs.Graph( 13 ); g.addEdge( 0 , 5 ); g.addEdge( 4 , 3 ); g.addEdge( 0 , 1 ); g.addEdge( 9 , 12 ); g.addEdge( 6 , 4 ); g.addEdge( 5 , 4 ); g.addEdge( 0 , 2 ); g.addEdge( 11 , 12 ); g.addEdge( 9 , 10 ); g.addEdge( 0 , 6 ); g.addEdge( 7 , 8 ); g.addEdge( 9 , 11 ); g.addEdge( 5 , 3 ); var cc = new jsgraphs.ConnectedComponents(g); console .log(cc.componentCount()); for ( var v = 0 ; v < g.V; ++v) { console .log( 'id[' + v + ']: ' + cc.componentId(v)); }

Topological Sort

The sample code below show how to obtain the reverse post order of a topological sort in a directed acyclic graph (Link: HTML DEMO):

var jsgraphs = require ( 'js-graph-algorithms' ); var dag = new jsgraphs.DiGraph( 7 ); dag.addEdge( 0 , 5 ); dag.addEdge( 0 , 2 ); dag.addEdge( 0 , 1 ); dag.addEdge( 3 , 6 ); dag.addEdge( 3 , 5 ); dag.addEdge( 3 , 4 ); dag.addEdge( 5 , 4 ); dag.addEdge( 6 , 4 ); dag.addEdge( 6 , 0 ); dag.addEdge( 3 , 2 ); dag.addEdge( 1 , 4 ); var ts = new jsgraphs.TopologicalSort(dag); var order = ts.order(); console .log(order);

Strongly Connected Components for Directed Graph

The sample code below show how to obtain the strongly connected components from a directed graph (Link: HTML DEMO):

var jsgraphs = require ( 'js-graph-algorithms' ); var graph = new jsgraphs.DiGraph( 13 ); graph.addEdge( 4 , 2 ); graph.addEdge( 2 , 3 ); graph.addEdge( 3 , 2 ); graph.addEdge( 6 , 0 ); graph.addEdge( 0 , 1 ); graph.addEdge( 2 , 0 ); graph.addEdge( 11 , 12 ); graph.addEdge( 12 , 9 ); graph.addEdge( 9 , 10 ); graph.addEdge( 9 , 11 ); graph.addEdge( 8 , 9 ); graph.addEdge( 10 , 12 ); graph.addEdge( 11 , 4 ); graph.addEdge( 4 , 3 ); graph.addEdge( 3 , 5 ); graph.addEdge( 7 , 8 ); graph.addEdge( 8 , 7 ); graph.addEdge( 5 , 4 ); graph.addEdge( 0 , 5 ); graph.addEdge( 6 , 4 ); graph.addEdge( 6 , 9 ); graph.addEdge( 7 , 6 ); var scc = new jsgraphs.StronglyConnectedComponents(graph); console .log(scc.componentCount()); for ( var v = 0 ; v < graph.V; ++v) { console .log( 'id[' + v + ']: ' + scc.componentId(v)); }

Use Kruskal algorithm to find the minimum spanning tree of a weighted graph

The sample code below show how to obtain the minimum spanning tree from a weighted graph using Kruskal algorithm (Link: HTML DEMO):

var jsgraphs = require ( 'js-graph-algorithms' ); var g = new jsgraphs.WeightedGraph( 8 ); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 7 , 0.16 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 2 , 3 , 0.17 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 7 , 0.19 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 2 , 0.26 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 5 , 7 , 0.28 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 3 , 0.29 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 5 , 0.32 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 2 , 7 , 0.34 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 5 , 0.35 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 2 , 0.36 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 7 , 0.37 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 4 , 0.38 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 6 , 2 , 0.4 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 3 , 6 , 0.52 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 6 , 0 , 0.58 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 6 , 4 , 0.93 )); var kruskal = new jsgraphs.KruskalMST(g); var mst = kruskal.mst; for ( var i= 0 ; i < mst.length; ++i) { var e = mst[i]; var v = e.either(); var w = e.other(v); console .log( '(' + v + ', ' + w + '): ' + e.weight); }

Use Lazy Prim algorithm to find the minimum spanning tree of a weighted graph

The sample code below show how to obtain the minimum spanning tree from a weighted graph using Lazy Prim algorithm (Link: HTML DEMO):

var jsgraphs = require ( 'js-graph-algorithms' ); var g = new jsgraphs.WeightedGraph( 8 ); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 7 , 0.16 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 2 , 3 , 0.17 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 7 , 0.19 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 2 , 0.26 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 5 , 7 , 0.28 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 3 , 0.29 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 5 , 0.32 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 2 , 7 , 0.34 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 5 , 0.35 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 2 , 0.36 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 7 , 0.37 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 4 , 0.38 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 6 , 2 , 0.4 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 3 , 6 , 0.52 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 6 , 0 , 0.58 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 6 , 4 , 0.93 )); var prim = new jsgraphs.LazyPrimMST(g); var mst = prim.mst; for ( var i= 0 ; i < mst.length; ++i) { var e = mst[i]; var v = e.either(); var w = e.other(v); console .log( '(' + v + ', ' + w + '): ' + e.weight); }

Use Eager Prim algorithm to find the minimum spanning tree of a weighted graph

The sample code below show how to obtain the minimum spanning tree from a weighted graph using Eager Prim algorithm (Link: HTML DEMO):

var jsgraphs = require ( 'js-graph-algorithms' ); var g = new jsgraphs.WeightedGraph( 8 ); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 7 , 0.16 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 2 , 3 , 0.17 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 7 , 0.19 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 2 , 0.26 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 5 , 7 , 0.28 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 3 , 0.29 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 5 , 0.32 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 2 , 7 , 0.34 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 5 , 0.35 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 2 , 0.36 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 7 , 0.37 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 4 , 0.38 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 6 , 2 , 0.4 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 3 , 6 , 0.52 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 6 , 0 , 0.58 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 6 , 4 , 0.93 )); var prim = new jsgraphs.EagerPrimMST(g); var mst = prim.mst; for ( var i= 0 ; i < mst.length; ++i) { var e = mst[i]; var v = e.either(); var w = e.other(v); console .log( '(' + v + ', ' + w + '): ' + e.weight); }

Find the shortest paths using Dijkstra

The sample code below show how to obtain the shortest paths from a starting point 0 on a weighted directed graph using Dijkstra (Link: HTML DEMO):

var jsgraphs = require ( 'js-graph-algorithms' ); var g = new jsgraphs.WeightedDiGraph( 8 ); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 1 , 5.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 4 , 9.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 7 , 8.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 2 , 12.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 3 , 15.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 7 , 4.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 2 , 3 , 3.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 2 , 6 , 11.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 3 , 6 , 9.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 5 , 5.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 6 , 20.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 7 , 5.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 5 , 2 , 1.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 5 , 6 , 13.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 7 , 5 , 6.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 7 , 2 , 7.0 )); var dijkstra = new jsgraphs.Dijkstra(g, 0 ); for ( var v = 1 ; v < g.V; ++v){ if (dijkstra.hasPathTo(v)){ var path = dijkstra.pathTo(v); console .log( '=====path from 0 to ' + v + ' start==========' ); for ( var i = 0 ; i < path.length; ++i) { var e = path[i]; console .log(e.from() + ' => ' + e.to() + ': ' + e.weight); } console .log( '=====path from 0 to ' + v + ' end==========' ); console .log( '=====distance: ' + dijkstra.distanceTo(v) + '=========' ); } }

Find the shortest paths using Bellman-Ford

The sample code below show how to obtain the shortest paths from a starting point 0 on a weighted directed graph using Bellman-Ford:

var jsgraphs = require ( 'js-graph-algorithms' ); var g = new jsgraphs.WeightedDiGraph( 8 ); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 1 , 5.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 4 , 9.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 7 , 8.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 2 , 12.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 3 , 15.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 7 , 4.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 2 , 3 , 3.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 2 , 6 , 11.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 3 , 6 , 9.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 5 , 5.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 6 , 20.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 7 , 5.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 5 , 2 , 1.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 5 , 6 , 13.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 7 , 5 , 6.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 7 , 2 , 7.0 )); var bf = new jsgraphs.BellmanFord(g, 0 ); for ( var v = 1 ; v < g.V; ++v){ if (bf.hasPathTo(v)){ var path = bf.pathTo(v); console .log( '=====path from 0 to ' + v + ' start==========' ); for ( var i = 0 ; i < path.length; ++i) { var e = path[i]; console .log(e.from() + ' => ' + e.to() + ': ' + e.weight); } console .log( '=====path from 0 to ' + v + ' end==========' ); console .log( '=====distance: ' + bf.distanceTo(v) + '=========' ); } }

Find the shortest paths using Topological Sort Shortest Paths

The sample code below show how to obtain the shortest paths from a starting point 0 on a weighted directed acylic graph using Topological Sort:

var jsgraphs = require ( 'js-graph-algorithms' ); var g = new jsgraphs.WeightedDiGraph( 8 ); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 1 , 5.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 4 , 9.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 0 , 7 , 8.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 2 , 12.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 3 , 15.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 1 , 7 , 4.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 2 , 3 , 3.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 2 , 6 , 11.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 3 , 6 , 9.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 5 , 5.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 6 , 20.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 4 , 7 , 5.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 5 , 2 , 1.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 5 , 6 , 13.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 7 , 5 , 6.0 )); g.addEdge( new jsgraphs.Edge( 7 , 2 , 7.0 )); var bf = new jsgraphs.TopologicalSortShortestPaths(g, 0 ); for ( var v = 1 ; v < g.V; ++v){ if (bf.hasPathTo(v)){ var path = bf.pathTo(v); console .log( '=====path from 0 to ' + v + ' start==========' ); for ( var i = 0 ; i < path.length; ++i) { var e = path[i]; console .log(e.from() + ' => ' + e.to() + ': ' + e.weight); } console .log( '=====path from 0 to ' + v + ' end==========' ); console .log( '=====distance: ' + bf.distanceTo(v) + '=========' ); } }

Find the MaxFlow-MinCut using Ford-Fulkerson algorithm

The sample code below show how to obtain the MaxFlow-MinCut of a directed weighted graph using ford-fulkerson algorithm (Link: HTML DEMO):