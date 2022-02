纯 js 导出 excel

tip

Bug please mention on issues

download

npm install js- export -excel or yarn add js- export -excel

documentation

const ExportJsonExcel = require ( "js-export-excel" ); var option = {}; option.fileName = "excel" ; option.datas = [ { sheetData : [ { one : "一行一列" , two : "一行二列" }, { one : "二行一列" , two : "二行二列" }, ], sheetName : "sheet" , sheetFilter : [ "two" , "one" ], sheetHeader : [ "第一列" , "第二列" ], columnWidths : [ 20 , 20 ], }, { sheetData : [ { one : "一行一列" , two : "一行二列" }, { one : "二行一列" , two : "二行二列" }, ], }, ]; var toExcel = new ExportJsonExcel(option); toExcel.saveExcel();

const ExportJsonExcel = require ( "js-export-excel" ); const JSZip = require ( "jszip" ); var option = {}; option.fileName = "excel" ; option.saveAsBlob = true ; option.datas = [ { sheetData : [ { one : "一行一列" , two : "一行二列" }, { one : "二行一列" , two : "二行二列" }, ], sheetName : "sheet" , sheetFilter : [ "two" , "one" ], sheetHeader : [ "第一列" , "第二列" ], columnWidths : [ 20 , 20 ], }, { sheetData : [ { one : "一行一列" , two : "一行二列" }, { one : "二行一列" , two : "二行二列" }, ], }, ]; var toExcel = new ExportJsonExcel(option); let file = toExcel.saveExcel(); var zip = new JSZip(); zip.file(file.name, file); zip.generateAsync({ type : "blob" }).then( function ( content ) { saveAs(content, "example.zip" ); });

option

fileName 下载文件名(默认:download)

saveAsBlob 导出文件流(默认: false)

datas 数据 [{ sheetData :[], sheetName : '' , sheetFilter :[], sheetHeader :[] columnWidths : [] }]

sheet option

sheetName sheet 名字(可有可无)(默认 sheet1)

sheetHeader 标题(excel 第一行数据) sheetHeader: [ "第一列" , "第二列" ];

columnWidths 列宽 非必须 columnWidths = [ 20 , "" ];

sheetData 数据源(必须) 支持超链接解析,格式为 “hyperlink:site url”。eg: hyperlink:https://www.baidu.com <!--两种形式--> [{one:'一行一列',two:'一行二列'},{one:'二行一列',two:'二行二列'}] [['一行一列','一行二列'],['二行一列','二行二列']]

sheetFilter 列过滤(只有在 data 为 object 下起作用)(可有可无) sheetFilter = [ "two" , "one" ];

浏览器支持