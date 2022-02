⛹️‍♂️ JavaScript Convert Cases Package 🏌️‍♀️ Use for both Node.JS and Browser 🎯🎯

Convert String and Keys of Object between cases (camelCase, snake_case, PascalCase, dot.case, path/case, text case, Sentence case, Header Case, UPPERCASE, lowercase, kebab-case).

Installation

npm install --save js-convert-case yarn add js-convert-case

Browser

Download file js-convert-case.min.js at here or we can use CDN for NPM such as unpkg or jsDelivr.

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/js-convert-case/dist/js-convert-case.min.js" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/js-convert-case/dist/js-convert-case.min.js" > </ script > < script src = "[path/to/dist]/js-convert-case.min.js" > </ script >

Usage

Syntax require

const jsConvert = require ( 'js-convert-case' ); const { toCamelCase, toDotCase, upperKeys, snakeKeys } = require ( 'js-convert-case' );

Syntax import

import js-convert- case from 'js-convert-case' ; import { toPascalCase, toPathCase, lowerKeys, camelKeys } from 'js-convert-case' ;

Example

console .log(jsConvert.toCamelCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toSnakeCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toPascalCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toDotCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toPathCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toTextCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toSentenceCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toHeaderCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toLowerCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toUpperCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toKebabCase( 'param-case' )); const obj = { camelCase : 1 , UPPERCASE : 2 , lowercase : 3 , snake_case : 4 , PascalCase : 5 , 'Title Case' : 6 , 'dot.case' : 7 , 'param-case' : 8 , 'Sentence case' : 9 , 'path/case' : 10 , 'Header-Case' : 11 }; console .log(jsConvert.lowerKeys(obj)); console .log(jsConvert.upperKeys(obj)); console .log(jsConvert.camelKeys(obj)); console .log(jsConvert.snakeKeys(obj)); console .log(jsConvert.pascalKeys(obj)); console .log(jsConvert.kebabKeys(obj));

Browser

After file js-convert-case.min.js is loaded, object jsConvert will be exported globally into window object.

< script > console .log( window .jsConvert); console .log(jsConvert); console .log(jsConvert.toCamelCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toSnakeCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toPascalCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toDotCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toPathCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toTextCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toSentenceCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toHeaderCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toLowerCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toUpperCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toKebabCase( 'param-case' )); const obj = { camelCase : 1 , UPPERCASE : 2 , lowercase : 3 , snake_case : 4 , PascalCase : 5 , 'Title Case' : 6 , 'dot.case' : 7 , 'param-case' : 8 , 'Sentence case' : 9 , 'path/case' : 10 , 'Header-Case' : 11 }; console .log(jsConvert.lowerKeys(obj)); console .log(jsConvert.upperKeys(obj)); console .log(jsConvert.camelKeys(obj)); console .log(jsConvert.snakeKeys(obj)); console .log(jsConvert.pascalKeys(obj)); console .log(jsConvert.kebabKeys(obj)); </ script >

More examples

You can see more examples in directory ./test/browser

API

jsConvert

jsConvert is an object containing function which converts cases. On browser, jsConvert is exported globally to window object, you can access by jsConvert or window.jsConvert .

Available Methods

Convert String

Convert Keys of Object

toCamelCase

Return as a string with the separators denoted by having the next letter capitalized.

console .log(jsConvert.toCamelCase( 'param-case' ));

toSnakeCase

Return as a lower case, underscore separated string.

console .log(jsConvert.toSnakeCase( 'camelCase' ));

toPascalCase

Return as a string denoted in the same fashion as camelCase , but with the first letter also capitalized.

console .log(jsConvert.toPascalCase( 'param-case' ));

toDotCase

Return as a lower case, period separated string.

console .log(jsConvert.toDotCase( 'Title Case' ));

toPathCase

Return as a lower case, slash separated string.

console .log(jsConvert.toPathCase( 'camelCase' ));

toTextCase

Return the string without any casing (lower case, space separated).

console .log(jsConvert.toTextCase( 'camelCase' ));

toSentenceCase

Return as a lower case, space separated string with the first letter upper case.

console .log(jsConvert.toSentenceCase( 'camelCase' ));

toHeaderCase

Return as a space separated string with the first character of every word upper cased.

console .log(jsConvert.toHeaderCase( 'param-case' ));

toKebabCase

Return as a lower case, hyphen separated string.

console .log(jsConvert.toKebabCase( 'Title Case' ));

toLowerCase

Similar to String.prototype.toLowerCase()

console .log(jsConvert.toLowerCase( 'Title Case' ));

toUpperCase

Similar to String.prototype.toUpperCase()

console .log(jsConvert.toUpperCase( 'param-case' ));

lowerKeys

const lowerKeys(obj: any , { recursive: boolean = false , recursiveInArray: boolean = false , keepTypesOnRecursion: any [] = [] }): object | null

Return a new object which keys is lowercase format. Support lowerKeys recursively. Default is false .

console .log(jsConvert.lowerKeys(obj)); console .log(jsConvert.lowerKeys(obj, { recursive : true })); console .log(jsConvert.lowerKeys(obj, { recursive : true , recursiveInArray : true })); console .log(jsConvert.lowerKeys( undefined )); console .log(jsConvert.lowerKeys( null )); console .log(jsConvert.lowerKeys( 1 )); console .log(jsConvert.lowerKeys( 'abc' )); console .log(jsConvert.lowerKeys([ 1 , 2 , 3 ]));

upperKeys

const upperKeys(obj: any , { recursive: boolean = false , recursiveInArray: boolean = false , keepTypesOnRecursion: any [] = [] }): object | null

Return a new object which keys is UPPERCASE format. Support upperKeys recursively. Default is false

console .log(jsConvert.upperKeys(obj)); console .log(jsConvert.upperKeys(obj, { recursive : true })); console .log(jsConvert.upperKeys(obj, { recursive : true , recursiveInArray : true })); console .log(jsConvert.upperKeys( undefined )); console .log(jsConvert.upperKeys( null )); console .log(jsConvert.upperKeys( 1 )); console .log(jsConvert.upperKeys( 'abc' )); console .log(jsConvert.upperKeys([ 1 , 2 , 3 ]));

camelKeys

const camelKeys(obj: any , { recursive: boolean = false , recursiveInArray: boolean = false , keepTypesOnRecursion: any [] = [] }): object | null

Return a new object which keys is camelCase format. Support camelKeys recursively. Default is false .

console .log(jsConvert.camelKeys(obj)); console .log(jsConvert.camelKeys(obj, { recursive : true })); console .log(jsConvert.camelKeys(obj, { recursive : true , recursiveInArray : true })); console .log(jsConvert.camelKeys( undefined )); console .log(jsConvert.camelKeys( null )); console .log(jsConvert.camelKeys( 1 )); console .log(jsConvert.camelKeys( 'abc' )); console .log(jsConvert.camelKeys([ 1 , 2 , 3 ]));

snakeKeys

const snakeKeys(obj: any , { recursive: boolean = false , recursiveInArray: boolean = false , keepTypesOnRecursion: any [] = [] }): object | null

Return a new object which keys is snake_case format. Support snakeKeys recursively. Default is false .

console .log(jsConvert.snakeKeys(obj)); console .log(jsConvert.snakeKeys(obj, { recursive : true })); console .log(jsConvert.snakeKeys(obj, { recursive : true , recursiveInArray : true })); console .log(jsConvert.snakeKeys( undefined )); console .log(jsConvert.snakeKeys( null )); console .log(jsConvert.snakeKeys( 1 )); console .log(jsConvert.snakeKeys( 'abc' )); console .log(jsConvert.snakeKeys([ 1 , 2 , 3 ]));

pascalKeys

const pascalKeys(obj: any , { recursive: boolean = false , recursiveInArray: boolean = false , keepTypesOnRecursion: any [] = [] }): object | null

Return a new object which keys is PascalCase format. Support pascalKeys recursively. Default is false .

console .log(jsConvert.pascalKeys(obj)); console .log(jsConvert.pascalKeys(obj, { recursive : true })); console .log(jsConvert.pascalKeys(obj, { recursive : true , recursiveInArray : true })); console .log(jsConvert.pascalKeys( undefined )); console .log(jsConvert.pascalKeys( null )); console .log(jsConvert.pascalKeys( 1 )); console .log(jsConvert.pascalKeys( 'abc' )); console .log(jsConvert.pascalKeys([ 1 , 2 , 3 ]));

kebabKeys

const kebabKeys(obj: any , { recursive: boolean = false , recursiveInArray: boolean = false , keepTypesOnRecursion: any [] = [] }): object | null

Return a new object which keys is kebab-case format. Support kebabKeys recursively. Default is false .

console .log(jsConvert.kebabKeys(obj)); console .log(jsConvert.kebabKeys(obj, { recursive : true })); console .log(jsConvert.kebabKeys(obj, { recursive : true , recursiveInArray : true })); console .log(jsConvert.kebabKeys( undefined )); console .log(jsConvert.kebabKeys( null )); console .log(jsConvert.kebabKeys( 1 )); console .log(jsConvert.kebabKeys( 'abc' )); console .log(jsConvert.kebabKeys([ 1 , 2 , 3 ]));

Examples

Convert string between cases

console .log(jsConvert.toCamelCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toCamelCase( 'camelCase' )); console .log(jsConvert.toCamelCase( 'Title Case' )); console .log(jsConvert.toSnakeCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toSnakeCase( 'camelCase' )); console .log(jsConvert.toSnakeCase( 'Title Case' )); console .log(jsConvert.toPascalCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toPascalCase( 'camelCase' )); console .log(jsConvert.toPascalCase( 'Title Case' )); console .log(jsConvert.toDotCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toDotCase( 'camelCase' )); console .log(jsConvert.toDotCase( 'Title Case' )); console .log(jsConvert.toPathCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toPathCase( 'camelCase' )); console .log(jsConvert.toPathCase( 'Title Case' )); console .log(jsConvert.toTextCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toTextCase( 'camelCase' )); console .log(jsConvert.toTextCase( 'Title Case' )); console .log(jsConvert.toSentenceCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toSentenceCase( 'camelCase' )); console .log(jsConvert.toSentenceCase( 'Title Case' )); console .log(jsConvert.toHeaderCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toHeaderCase( 'camelCase' )); console .log(jsConvert.toHeaderCase( 'Title Case' )); console .log(jsConvert.toLowerCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toLowerCase( 'Title Case' )); console .log(jsConvert.toUpperCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toUpperCase( 'Title Case' )); console .log(jsConvert.toKebabCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toKebabCase( 'Title Case' )); console .log(jsConvert.toKebabCase( 'param-case' )); console .log(jsConvert.toKebabCase( 'Title Case' ));

Speical values

console .log(jsConvert.toCamelCase( '' )); console .log(jsConvert.toSnakeCase( null )); console .log(jsConvert.toPascalCase( undefined ));

Complicated values

const str = '!@#$ -- Hello___world ..<>| \\ 123_ _456 &l sn_ca - cmCa - PcCa - dot.ca - txt ca - Sen ca - Hd Ca %^$^%&' ; console .log(jsConvert.toCamelCase(str)); console .log(jsConvert.toPascalCase(str)); console .log(jsConvert.toSnakeCase(str)); console .log(jsConvert.toDotCase(str)); console .log(jsConvert.toPathCase(str)); console .log(jsConvert.toTextCase(str)); console .log(jsConvert.toSentenceCase(str)); console .log(jsConvert.toHeaderCase(str)); console .log(jsConvert.toKebabCase(str));

Recursive convert in object

Multi-leveled object

const core = { camelCase : 1 , UPPERCASE : 2 , lowercase : 3 , snake_case : 4 , PascalCase : 5 , 'Title Case' : 6 , 'dot.case' : 7 , 'param-case' : 8 , 'Sentence case' : 9 , 'path/case' : 10 , 'Header-Case' : 11 }; const obj = { ...core, lv1 : { ...core, lv2 : { ...core } } };

Example with upperKeys

const res = jsConvert.upperKeys(obj, { recursive : true }); console .log( JSON .stringify(res));

Output

{ "CAMELCASE" : 1 , "UPPERCASE" : 2 , "LOWERCASE" : 3 , "SNAKE_CASE" : 4 , "PASCALCASE" : 5 , "TITLE CASE" : 6 , "DOT.CASE" : 7 , "PARAM-CASE" : 8 , "SENTENCE CASE" : 9 , "PATH/CASE" : 10 , "HEADER-CASE" : 11 , "LV1" : { "CAMELCASE" : 1 , "UPPERCASE" : 2 , "LOWERCASE" : 3 , "SNAKE_CASE" : 4 , "PASCALCASE" : 5 , "TITLE CASE" : 6 , "DOT.CASE" : 7 , "PARAM-CASE" : 8 , "SENTENCE CASE" : 9 , "PATH/CASE" : 10 , "HEADER-CASE" : 11 , "LV2" : { "CAMELCASE" : 1 , "UPPERCASE" : 2 , "LOWERCASE" : 3 , "SNAKE_CASE" : 4 , "PASCALCASE" : 5 , "TITLE CASE" : 6 , "DOT.CASE" : 7 , "PARAM-CASE" : 8 , "SENTENCE CASE" : 9 , "PATH/CASE" : 10 , "HEADER-CASE" : 11 } } }

Example with pascalKeys

const res = jsConvert.pascalKeys(obj, { recursive : true }); console .log( JSON .stringify(res));

Output

{ "CamelCase" : 1 , "Uppercase" : 2 , "Lowercase" : 3 , "SnakeCase" : 4 , "PascalCase" : 5 , "TitleCase" : 6 , "DotCase" : 7 , "ParamCase" : 8 , "SentenceCase" : 9 , "PathCase" : 10 , "HeaderCase" : 11 , "Lv1" : { "CamelCase" : 1 , "Uppercase" : 2 , "Lowercase" : 3 , "SnakeCase" : 4 , "PascalCase" : 5 , "TitleCase" : 6 , "DotCase" : 7 , "ParamCase" : 8 , "SentenceCase" : 9 , "PathCase" : 10 , "HeaderCase" : 11 , "Lv2" : { "CamelCase" : 1 , "Uppercase" : 2 , "Lowercase" : 3 , "SnakeCase" : 4 , "PascalCase" : 5 , "TitleCase" : 6 , "DotCase" : 7 , "ParamCase" : 8 , "SentenceCase" : 9 , "PathCase" : 10 , "HeaderCase" : 11 } } }

Example with snakeKeys use recursive in array-sub-keys

const obj = { camelCase : 1 , PascalCase : { camelCase : [ 1 , 'a' , null , { PascalCase : 1 }, undefined ], PascalCase : [{ PascalCase : [ 1 ] }, [ 1 , { PascalCase : 2 }]], snake_case : { camelCase : [{ PascalCase : 1 }] } } }; const res = jsConvert.snakeKeys(obj, { recursive : true , recursiveInArray : true }); console .log( JSON .stringify(res));

Output

{ "camel_case" : 1 , "pascal_case" : { "camel_case" : [ 1 , "a" , null , { "pascal_case" : 1 }, null ], "pascal_case" : [{ "pascal_case" : [ 1 ] }, [ 1 , { "pascal_case" : 2 }]], "snake_case" : { "camel_case" : [{ "pascal_case" : 1 }] } } }

Note: You can browse more examples at folder ./test/example .

Dependencies

No dependencies

Development

Quickstart

Clone the repository and enter the project

git clone https://github.com/huynhsamha/js-convert-case.git cd js-convert-case

Install dependencies

yarn

Lint and format source (directory src )

yarn format yarn lint

Build package for Node

yarn dist:node

Output directory is dist (defined in file tsconfig.json )

Build package for Browser

yarn dist:browser

Build dist (both Node and Browser)

yarn dist

Build release files

yarn build:release:binary

Testing

In directory test , we can test the package in environments NodeJS, Browser, pre-published NPM package and the released package.

