🎉 JavaScript Confetti library

💥 Supports emojis as confetti

⚡️ Zero dependencies used

🦄 Works without any config, yet configurable

🛠 Has TypeScript typings

🧩 Confetti speed adapts to user screen width

Links: GitHub | NPM | Demo

Install

You can install library from NPM using yarn or npm

yarn add js-confetti

Alternatively you can download script from CDN

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/js-confetti@latest/dist/js-confetti.browser.js" > </ script >

and then access JSConfetti global variable

Usage

Initialize instance of JSConfetti class and call addConfetti method

import JSConfetti from 'js-confetti' const jsConfetti = new JSConfetti() jsConfetti.addConfetti()

NOTE new JSConfetti() creates HTML Canvas element and adds it to page, so call it only once!

If need to use custom canvas element, you can pass canvas arg to JSConfetti constructor (example)

const canvas = document .getElementById( 'your_custom_canvas_id' ) const jsConfetti = new JSConfetti({ canvas })

Customise confetti

Use emojis as confetti:

jsConfetti.addConfetti({ emojis : [ '🌈' , '⚡️' , '💥' , '✨' , '💫' , '🌸' ], })

Customize confetti colors:

jsConfetti.addConfetti({ confettiColors : [ '#ff0a54' , '#ff477e' , '#ff7096' , '#ff85a1' , '#fbb1bd' , '#f9bec7' , ], })

Customize confetti radius:

jsConfetti.addConfetti({ confettiRadius : 6 , })

Customize confetti number:

jsConfetti.addConfetti({ confettiRadius : 6 , confettiNumber : 500 , })

Combine different properties:

jsConfetti.addConfetti({ emojis : [ '🦄' ], emojiSize : 100 , confettiNumber : 30 , })

addConfetti Promise

addConfetti method returns Promise, which is resolved when added confetti dissapears from the user screen due to the gravity physics of confetti

Example:

await jsConfetti.addConfetti() console .log( 'Confetti animation completed!' ) jsConfetti.addConfetti() .then( () => console .log( 'Confetti animation completed!' ))

How to run locally

Install dependencies by Yarn or NPM

yarn install

Run dev script with website build

yarn run dev

License

MIT