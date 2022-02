BigInteger

Yet another BigInteger class in JavaScript This library performs arithmetic operations on integers of arbitrary size.

To use it from a web browser:

< script src = "BigInteger.js" > </ script >

To use it from the node.js:

npm install Yaffle/BigInteger

Then:

var BigInteger = require ( "js-big-integer" ).BigInteger;

The API is terrible, but small integers are stored as primitive numbers, so operations on small integers are faster. The API was updated to match the API provided by https://github.com/GoogleChromeLabs/jsbi

Operation BigInteger Number BigInt (https://github.com/tc39/proposal-bigint) Conversion from String BigInteger.BigInt(string) Number(string) BigInt(string) Conversion from Number BigInteger.BigInt(number) N/A BigInt(number) Conversion to String a.toString(radix) a.toString(radix) a.toString(radix) Converstion to Number a.toNumber() N/A Number(bigint) Addition BigInteger.add(a, b) a + b a + b Subtraction BigInteger.subtract(a, b) a - b a - b Multiplication BigInteger.multiply(a, b) 0 + a * b a * b Division BigInteger.divide(a, b) 0 + Math.trunc(a / b) a / b Remainder BigInteger.remainder(a, b) 0 + a % b a % b Exponentiatio BigInteger.exponentiate(a, b) 0 + a**b a**b Negation BigInteger.unaryMinus(a) 0 - a -a Comparison BigInteger.equal(a, b) a === b a === b ... BigInteger.lessThan(a, b) a < b a < b ... BigInteger.greaterThan(a, b) a > b a > b ... BigInteger.notEqual(a, b) a !== b a !== b ... BigInteger.lessThanOrEqual(a, b) a <= b a <= b ... BigInteger.greaterThanOrEqual(a, b) a >= b a >= b Signed Right Shift BigInteger.signedRightShift(a, b) a >> b a >> b Left Shift BigInteger.leftShift(a, b) a << b a << b

Example

var factorial = function ( n ) { var result = BigInteger.BigInt( 1 ); var i = 0 ; while (++i <= n) { result = BigInteger.multiply(result, BigInteger.BigInt(i)); } return result; }; console .log(factorial( 30 ).toString( 10 ));

Other pure JavaScript implementations:

Benchmark: http://yaffle.github.io/BigInteger/benchmark/