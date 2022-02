recorder

js audio recorder plugin.

主要用于Web端录制短音频。

使用

在线演示地址

Recorder

在线文档

文档

demo使用

npm ci (推荐) 或 npm install npm run dev

调试移动端

npm run https

编译

npm run build

使用方法

引入方式

npm方式:

安装:

npm i js-audio-recorder

调用:

import Recorder from 'js-audio-recorder' ; let recorder = new Recorder();

script标签方式

<script type= "text/javascript" src= "./dist/recorder.js" > </ script > let recorder = new Recorder();

API

详细请查看文档。

任务列表

拆分recorder到各个功能模块。

增加test代码。

promise,支持async, await。

功能完善。

兼容性测试。

支持边录音边转换(播放)。

注意

使用127.0.0.1或localhost尝试,因为getUserMedia在高版本的chrome下需要使用https。

兼容性

window pc端

38+ 30+ 42+ 11+ 21+ 不支持

移动端

安卓

42+ 40+ ? 不支持 不支持 9.2+ 不支持 不支持 不支持 不支持

IOS

? ? 11+ ? ? ? ? ? ? ?

需要打开浏览器录音权限,在设置-权限中可以配置。

