js-abbreviation-number Abbreviate numbers in javascript

Installation

npm install js-abbreviation-number

Usage

abbreviateNumber

import { abbreviateNumber } from "js-abbreviation-number" ; const num = abbreviateNumber( 1000 , 1 ); const num = abbreviateNumber( 12 , 0 ); const num = abbreviateNumber( 1100 , 2 ); const num = abbreviateNumber( 1100 , 2 , { padding : false }); const num = abbreviateNumber( 1234.56 , 2 ); const num = abbreviateNumber( 1234 , 1 , { symbols : [ '' , 'kg' ]}); const num = abbreviateNumber( 1234567 , 1 , { symbols : [ '' , 'kg' ]});

abbreviateNumber(num: number, digit?: number, options?: {symbols?: string[]; padding: boolean}): string

digit is optional (unless you need to specify the options object). It defaults to 1.

The options object is optional too:

symbols can be an array of units, defaulting to ["", "k", "M", "G", "T", "P", "E"] .

can be an array of units, defaulting to . padding determines whether to keep the exact number of digits or to drop trailing zeroes.

unabbreviateNumber

import { unabbreviateNumber } from "js-abbreviation-number" ; const num = unabbreviateNumber( "-25" ); const num = unabbreviateNumber( "-1.3k" ); const num = unabbreviateNumber( "1.123456k" ); const num = unabbreviateNumber( "666kilo" , [ "" , "kilo" , "Mega" ]);

unabbreviateNumber(num: string, symbols?: string[]): number

symbols is optional that can be an array of units, defaulting to ["", "k", "M", "G", "T", "P", "E"] .

Contributing

Thank you for your interest in contributing! Please feel free to put up a PR for any issue or feature request.

Give me a Star

If you think this project is helpful just give me a ⭐️ Star is enough because i don't drink coffee 😃

License

This project is licensed under the MIT License - see the LICENSE.md file for details

Author

Made with ❤️ by Mohsen Madani.