二维码js生成库

把字符串生成二维码,并以Base64 URL形式输出。 支持白色二维码,即反色二维码。

兼容性

插件使用了H5的canvas特性进行二维码绘制,最后输出base64 url,因此本插件要求运行环境支持canvas特性即可。

安装

npm install jr-qrcode

插件引用

传统引用

< script type = "text/javascript" src = "dist/jr-qrcode.js" > </ script > < script > var imgBase64 = jrQrcode.getQrBase64( 'hello world' ); </ script >

require ( 'jr-qrcode' ); var jrQrcode = require ( 'jr-qrcode' ); var imgBase64 = jrQrcode.getQrBase64( 'hello world' );

用法

var imgBase64 = jrQrcode.getQrBase64(text, options);

二维码容错级别

QRErrorCorrectLevel = { L : 1 , M : 0 , Q : 3 , H : 2 };

Use cases

If you are using jrQrcode in production, just tell us.