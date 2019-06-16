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jk

jquery.kladr

by Iliya Garakh
2.2.2 (see all)

Это устаревший плагин. Используйте новый https://github.com/fias-api/jquery

npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

35

GitHub Stars

118

Maintenance

Last Commit

3yrs ago

Contributors

12

Package

Dependencies

0

License

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

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Это устаревший плагин. Используйте новый https://github.com/fias-api/jquery

jQuery Kladr

Плагин для автодополнения полей адреса при вводе.
В качестве источника данных используется сервис kladr-api.ru.

Архитектура

  • $.kladr - ( статичный объект ) предоставляет методы и свойства для работы с сервисом.
  • $('input').kladr - ( плагин jQuery ) плагин для автодополнения адреса.
  • $('input').kladrZip - ( плагин jQuery ) плагин для полей с почтовым индексом.

Свойства объекта $.kladr

  • url - url сервиса, по умолчанию http://kladr-api.ru/api.php.
  • type - перечисление используемых типов объектов. Список значений: region (область, регион), district (район), city (населённый пункт), street (улица), building (строение).
  • typeCode - перечисление используемых типов населённых пунктов. Список значений: city (город), settlement (посёлок), village (деревня, село).
  • validate = function (query) {} - выполняет проверку корректности объекта запроса.
  • api = function (query, callback) {} - непосредственно выполняет запрос к сервису. В качестве параметров принимает объект запроса и функцию, которой будет передан ответ сервиса.
  • check = function (query, callback) {} - проверяет существование объекта. В качестве параметров принимает объект запроса и функцию, которой будет передан объект (если он существует) либо false.
  • setValues = function (values, selector) {} - устанавливает значения для полей, к которым подключён плагин $('input').kladr. В качестве параметра values принимает массив объектов КЛАДР или объект вида {'тип объекта' => название или id объекта}. Второй параметр аналогичен параметру функции getInputs.
  • setDefault = function (param1, param2) {} - устанавливает значения по умолчанию для параметров плагина $('input').kladr. В качестве параметров принимает аналогично плагину либо объект со списком изменяемых параметров, либо пару "параметр - новое значение параметра".
  • getDefault = function (param) {} - возвращает значение по умолчанию для параметра плагина $('input').kladr. В качестве параметра принимает название параметра плагина.
  • getInputs = function (selector) {} - возвращает jQuery коллекцию полей ввода, к которым был подключён плагин $('input').kladr. В качестве параметра принимает селектор, DOM элемент или же объект jQuery, в котором будет выполнен поиск соответствующих полей, по умолчанию body.
  • buildAddress = function (objs) {} - строит строку адреса на основании массива объектов КЛАДР.
  • getAddress = function (selector, build) {} - возвращает строку адреса на основании полей ввода, к которым был подключён плагин $('input').kladr. Первый параметр аналогичен параметру функции getInputs. В качестве второго параметра принимает функцию, которой будет собираться строка адреса, по умолчанию buildAddress.

Параметры плагина $('input').kladr

  • token - токен для доступа к сервису, по умолчанию null.
  • key - ключ для доступа к сервису, по умолчанию null.
  • type - тип подставляемых объектов, по умолчанию null.
  • typeCode - тип подставляемых населённых пунктов, по умолчанию null. Может быть использован только если type == 'city'.
  • parentType - тип родительского объекта, по умолчанию null.
  • parentId - идентификатор родительского объекта, по умолчанию null.
  • limit - количество отображаемых в выпадающем списке объектов, по умолчанию 10.
  • oneString - включить ввод адреса одной строкой, по умолчанию false.
  • withParents - получить объект вместе с родителями, по умолчанию false.
  • parentInput - селектор, DOM элемент или же объект jQuery, в котором находится поле ввода родительского объекта, по умолчанию null.
  • verify - проверять введённые данные, по умолчанию false.
  • spinner - отображать ajax-крутилку, по умолчанию true.
  • current - текущий, выбранный объект КЛАДР, только для чтения.
  • controller - контроллер плагина, только для чтения.

Методы плагина $('input').kladr

  • source = function (query) { return objects; } - функция для получения списка объектов отображаемых при автодополнении. В качестве параметра принимает объекта запроса. По умолчанию запрашивает данные у сервиса kladr-api.ru. Может быть переопределена для получения объектов из другого источника.
  • labelFormat = function (obj, query) { return label; } - функция для форматирования значений в списке. В качестве параметров принимает obj – объект КЛАДР, query – объект запроса.
  • valueFormat = function (obj, query) { return label; } – функция для форматирования подставляемых в поле ввода значений. В качестве параметров принимает obj – объект КЛАДР, query – объект запроса.
  • showSpinner = function ($spinner) {} - функция, выводящая ajax-крутилку. В качестве параметра принимает jQuery объект ajax-крутилки.
  • hideSpinner = function ($spinner) {} - функция, скрывающая ajax-крутилку. В качестве параметра принимает jQuery объект ajax-крутилки.

События плагина $('input').kladr

Во все события в качестве контекста (this) передаётся текущее поле ввода.

В обработчиках событий ...Before (openBefore, closeBefore) объявленных как параметр плагина ( $('').kladr({openBefore: function () {}}) ) можно отменить действие плагина, если в функции вернуть false ( $('').kladr({openBefore: function () { return false; }}) ).

  • openBefore = function () {} - возникает перед открытием списка объектов. Доступно как событие kladr_open_before поля ввода.
  • open = function () {} - открыт список объектов. Доступно как событие kladr_open поля ввода.
  • closeBefore = function () {} - возникает перед закрытием списка объектов. Доступно как событие kladr_close_before поля ввода.
  • close = function () {} - закрыт список объектов. Доступно как событие kladr_close поля ввода.
  • sendBefore = function (query) {} - возникает перед отправкой запроса к сервису. В параметре передаётся объект запроса. Доступно как событие kladr_send_before поля ввода.
  • send = function () {} - отправлен запрос к сервису. Доступно как событие kladr_send поля ввода.
  • receive = function () {} - получен ответ от сервиса. Доступно как событие kladr_receive поля ввода.
  • selectBefore = function () {} - возникает перед изменением текущего объекта. Доступно как событие kladr_select_before поля ввода.
  • select = function (obj) {} - выбран объект в списке. В параметре передаётся текущий, выбранный объект КЛАДР. Доступно как событие kladr_select поля ввода.
  • checkBefore = function () {} - возникает перед проверкой введённых пользователем данных. Вызывается только если параметр verify = true. Доступно как событие kladr_check_before поля ввода.
  • check = function (obj) {} - проверен введённый пользователем объект. Вызывается только если параметр verify = true. В параметре передаётся текущий объект КЛАДР. Доступно как событие kladr_check поля ввода.
  • change = function (obj) {} - изменился текущий объект (current). В параметре передаётся текущий объект КЛАДР. Доступно как событие kladr_change поля ввода.

Методы контроллера плагина $('input').kladr

  • setValueByName = function (name) { return controller; } - устанавливает значение поля ввода. В качестве параметра принимает имя объекта.
  • setValueById = function (id) { return controller; } - устанавливает значение поля ввода. В качестве параметра принимает id объекта.
  • setValueByObject = function (obj) { return controller; } - устанавливает значение поля ввода. В качестве параметра принимает объект КЛАДР.
  • setValue = function (value) { return controller; } - устанавливает значение поля ввода. Если в качестве параметра передана строка, значение будет установлено методом setValueByName. Если передано число методом setValueById, если объект методом setValueByObject.
  • clear = function () { return controller; } - очищает поле ввода.

Пример использования контроллера можно посмотреть в папке examples.

Плагин $('input').kladrZip

Плагин $('selector').kladrZip выполняет проверку введённого пользователем почтового индекса. В случае если введённый индекс соответствует реальному адресу, плагин подставляет объекты этого адреса в другие поля формы (см. пример формы для ввода адреса в папке examples).

В качестве параметра принимает селектор, DOM элемент или же объект jQuery, в котором будет выполнен поиск соответствующих полей адреса, по умолчанию body.

Структура папок, файлов

  • jquery.kladr.min.js - Минимифицированный код плагина
  • jquery.kladr.min.css - Минимифицированные стили
  • examples - Примеры
  • images - Изображения плагина
  • kladr - Исходный код плагина

Примеры

Автодополнение для ввода адреса одной строкой:

$('input').kladr({
    oneString: true
});

Автодополнение городами России:

$('input').kladr({
    type: $.kladr.type.city
});

Изменение подписи при выборе района:

$('input').kladr({
    type: $.kladr.type.district,
    select: function(obj){
        $('label').text(obj.type);
    }
});

Проверка вводимого пользователем почтового индекса

$('input').kladrZip('form');

Более подробные примеры можно найти в папке examples.

Загрузка

Загрузить последнюю версию плагина себе в проект можно с помощью Bower:

bower install jquery.kladr

Сборка своей версии плагина

Клонируем репозиторий плагина:

git clone git://github.com/garakh/kladrapi-jsclient.git

После внесения изменений, выполняем сборку плагина с помощью следующей команды:

npm run build

Лицензия

Решение распространяется под лицензией «Общественное достояние» (Public Domain) и может быть свободно используемо любым лицом без выплат авторских вознаграждений.

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