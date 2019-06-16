jQuery Kladr
Плагин для автодополнения полей адреса при вводе.
В качестве источника данных используется сервис kladr-api.ru.
Архитектура
- $.kladr - ( статичный объект ) предоставляет методы и свойства для работы
с сервисом.
- $('input').kladr - ( плагин jQuery ) плагин для автодополнения адреса.
- $('input').kladrZip - ( плагин jQuery ) плагин для полей с почтовым индексом.
Свойства объекта $.kladr
- url - url сервиса, по умолчанию http://kladr-api.ru/api.php.
- type - перечисление используемых типов объектов. Список значений: region (область, регион),
district (район), city (населённый пункт), street (улица), building (строение).
- typeCode - перечисление используемых типов населённых пунктов. Список значений: city (город),
settlement (посёлок), village (деревня, село).
- validate = function (query) {} - выполняет проверку корректности объекта запроса.
- api = function (query, callback) {} - непосредственно выполняет запрос к сервису.
В качестве параметров принимает объект запроса и функцию, которой
будет передан ответ сервиса.
- check = function (query, callback) {} - проверяет существование объекта.
В качестве параметров принимает объект запроса и функцию, которой
будет передан объект (если он существует) либо false.
- setValues = function (values, selector) {} - устанавливает значения для полей, к которым подключён плагин
$('input').kladr. В качестве параметра values принимает массив объектов КЛАДР или объект вида
{'тип объекта' => название или id объекта}. Второй параметр аналогичен параметру функции getInputs.
- setDefault = function (param1, param2) {} - устанавливает значения по умолчанию
для параметров плагина $('input').kladr. В качестве параметров принимает аналогично плагину либо объект
со списком изменяемых параметров, либо пару "параметр - новое значение параметра".
- getDefault = function (param) {} - возвращает значение по умолчанию для параметра плагина $('input').kladr.
В качестве параметра принимает название параметра плагина.
- getInputs = function (selector) {} - возвращает jQuery коллекцию полей ввода, к которым был
подключён плагин $('input').kladr. В качестве параметра принимает селектор, DOM элемент или же объект jQuery, в котором
будет выполнен поиск соответствующих полей, по умолчанию body.
- buildAddress = function (objs) {} - строит строку адреса на основании массива объектов КЛАДР.
- getAddress = function (selector, build) {} - возвращает строку адреса на основании полей ввода,
к которым был подключён плагин $('input').kladr. Первый параметр аналогичен параметру функции getInputs. В качестве второго
параметра принимает функцию, которой будет собираться строка адреса, по умолчанию buildAddress.
Параметры плагина $('input').kladr
- token - токен для доступа к сервису, по умолчанию null.
- key - ключ для доступа к сервису, по умолчанию null.
- type - тип подставляемых объектов, по умолчанию null.
- typeCode - тип подставляемых населённых пунктов, по умолчанию null.
Может быть использован только если type == 'city'.
- parentType - тип родительского объекта, по умолчанию null.
- parentId - идентификатор родительского объекта, по умолчанию null.
- limit - количество отображаемых в выпадающем списке объектов, по умолчанию 10.
- oneString - включить ввод адреса одной строкой, по умолчанию false.
- withParents - получить объект вместе с родителями, по умолчанию false.
- parentInput - селектор, DOM элемент или же объект jQuery, в котором
находится поле ввода родительского объекта, по умолчанию null.
- verify - проверять введённые данные, по умолчанию false.
- spinner - отображать ajax-крутилку, по умолчанию true.
- current - текущий, выбранный объект КЛАДР, только для чтения.
- controller - контроллер плагина, только для чтения.
Методы плагина $('input').kladr
- source = function (query) { return objects; } - функция для получения
списка объектов отображаемых при автодополнении. В качестве параметра принимает
объекта запроса. По умолчанию запрашивает данные у сервиса kladr-api.ru.
Может быть переопределена для получения объектов из другого источника.
- labelFormat = function (obj, query) { return label; } - функция для
форматирования значений в списке. В качестве параметров принимает obj – объект
КЛАДР, query – объект запроса.
- valueFormat = function (obj, query) { return label; } – функция для
форматирования подставляемых в поле ввода значений. В качестве параметров
принимает obj – объект КЛАДР, query – объект запроса.
- showSpinner = function ($spinner) {} - функция, выводящая ajax-крутилку.
В качестве параметра принимает jQuery объект ajax-крутилки.
- hideSpinner = function ($spinner) {} - функция, скрывающая ajax-крутилку.
В качестве параметра принимает jQuery объект ajax-крутилки.
События плагина $('input').kladr
Во все события в качестве контекста (this) передаётся текущее поле ввода.
В обработчиках событий ...Before (openBefore, closeBefore) объявленных как параметр плагина
( $('').kladr({openBefore: function () {}}) ) можно отменить действие плагина, если в функции
вернуть false ( $('').kladr({openBefore: function () { return false; }}) ).
- openBefore = function () {} - возникает перед открытием списка объектов. Доступно как событие
kladr_open_before поля ввода.
- open = function () {} - открыт список объектов. Доступно как событие kladr_open
поля ввода.
- closeBefore = function () {} - возникает перед закрытием списка объектов. Доступно как событие
kladr_close_before поля ввода.
- close = function () {} - закрыт список объектов. Доступно как событие kladr_close
поля ввода.
- sendBefore = function (query) {} - возникает перед отправкой запроса к сервису.
В параметре передаётся объект запроса. Доступно как событие kladr_send_before поля ввода.
- send = function () {} - отправлен запрос к сервису. Доступно как событие kladr_send
поля ввода.
- receive = function () {} - получен ответ от сервиса. Доступно как событие kladr_receive
поля ввода.
- selectBefore = function () {} - возникает перед изменением текущего объекта. Доступно как событие
kladr_select_before поля ввода.
- select = function (obj) {} - выбран объект в списке. В параметре передаётся
текущий, выбранный объект КЛАДР. Доступно как событие kladr_select поля ввода.
- checkBefore = function () {} - возникает перед проверкой введённых пользователем данных.
Вызывается только если параметр verify = true. Доступно как событие kladr_check_before поля ввода.
- check = function (obj) {} - проверен введённый пользователем объект.
Вызывается только если параметр verify = true. В параметре передаётся текущий объект КЛАДР.
Доступно как событие kladr_check поля ввода.
- change = function (obj) {} - изменился текущий объект (current). В параметре передаётся текущий объект КЛАДР.
Доступно как событие kladr_change поля ввода.
Методы контроллера плагина $('input').kladr
- setValueByName = function (name) { return controller; } - устанавливает значение поля ввода.
В качестве параметра принимает имя объекта.
- setValueById = function (id) { return controller; } - устанавливает значение поля ввода.
В качестве параметра принимает id объекта.
- setValueByObject = function (obj) { return controller; } - устанавливает значение поля ввода.
В качестве параметра принимает объект КЛАДР.
- setValue = function (value) { return controller; } - устанавливает значение поля ввода.
Если в качестве параметра передана строка, значение будет установлено методом setValueByName.
Если передано число методом setValueById, если объект методом setValueByObject.
- clear = function () { return controller; } - очищает поле ввода.
Пример использования контроллера можно посмотреть в папке examples.
Плагин $('input').kladrZip
Плагин $('selector').kladrZip выполняет проверку введённого пользователем
почтового индекса. В случае если введённый индекс соответствует реальному адресу, плагин
подставляет объекты этого адреса в другие поля формы (см. пример формы для ввода адреса
в папке examples).
В качестве параметра принимает селектор, DOM элемент или же объект jQuery, в котором
будет выполнен поиск соответствующих полей адреса, по умолчанию body.
Структура папок, файлов
- jquery.kladr.min.js - Минимифицированный код плагина
- jquery.kladr.min.css - Минимифицированные стили
- examples - Примеры
- images - Изображения плагина
- kladr - Исходный код плагина
Примеры
Автодополнение для ввода адреса одной строкой:
$('input').kladr({
oneString: true
});
Автодополнение городами России:
$('input').kladr({
type: $.kladr.type.city
});
Изменение подписи при выборе района:
$('input').kladr({
type: $.kladr.type.district,
select: function(obj){
$('label').text(obj.type);
}
});
Проверка вводимого пользователем почтового индекса
$('input').kladrZip('form');
Более подробные примеры можно найти в папке examples.
Загрузка
Загрузить последнюю версию плагина себе в проект можно с помощью Bower:
bower install jquery.kladr
Сборка своей версии плагина
Клонируем репозиторий плагина:
git clone git://github.com/garakh/kladrapi-jsclient.git
После внесения изменений, выполняем сборку плагина с помощью следующей команды:
npm run build
Лицензия
Решение распространяется под лицензией «Общественное достояние» (Public Domain)
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