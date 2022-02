The jquery-easyui lib , updated form jeasyui.com,is useful for git and bower. It inclides easyui sources, jqueryui-style and metro-style themes.

提供给 git 和 bower 使用的 lib,与 easyui 官网保持同步,并包含了源码、示例以及 jqueryui、 metro 样式主题。

截止目前为止(2019-09-05),easyui 的 最新版本为 1.8.5

How to use 如何使用

bower search

bower search for jquery-easyui-bower or jquery.easyui .

搜索 jquery-easyui-bower 或者 jquery.easyui 关键字。

$bower search jquery-easyui-bower

install 直接下载安装

$bower install jquery .easyui --save

或者

$bower install jquery-easyui-bower --save

Who’s Using jquery-easyui?

Release History