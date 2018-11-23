openbase logo
openbase logo
CategoriesLeaderboard
jw

jquery-weui

by 言川
1.2.1 (see all)

由于前端业界早已以React/Vue/Angular为主，个人也多年未使用过jQuery，此仓库已不再维护。推荐大家尽快转向 AntD、Element等更先进的UI库，https://ant.design/, https://element.eleme.io/#/zh-CN

Home
npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

201

GitHub Stars

4.5K

Maintenance

Last Commit

3yrs ago

Contributors

5

Package

Dependencies

0

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

Categories

Reviews

Be the first to rate

Readme

jQuery WeUI - 打造微信公众号开发的瑞士军刀

npm version

jQuery WeUI 是专为微信公众账号开发而设计的一个简洁而强大的UI库，包含全部WeUI官方的CSS组件，并且额外提供了大量的拓展组件，丰富的组件库可以极大减少前端开发时间。

更多文档请参阅官网： http://jqweui.com/

微信扫描二维码立刻体验：

code

为什么选择 jQuery WeUI

  • 简单易用，无上手难度
  • 丰富强大的组件库，并且还在不断完善中
  • 轻量，无限制，可以结合任何主流JS框架使用，比如 Vue, Angular, React
  • 高性能的 CSS3 动画，低端手机上依然可以较流畅运行
  • 详尽完善的官方文档
  • 稳定的API，不间断的更新迭代

搭配框架

jQuery WeUI 的定位正如 jQuery 的定位：做一把锋利的小刀，而不是做一个笨重的大炮。

jQuery WeUI 只是提供一些常用的UI控件，如果不是很复杂的项目，基本只用 jQuery WeUI 即可满足需求。如果项目比较复杂，或者希望实现单页应用，推荐使用 Vue 或者 Angular，或者可以看看我正在开发的另一个项目 vue-mobile

下载

推荐通过npm来安装 npm install jquery-weui

或者你可以 clone 这个仓库，自行编译，关于如何进行编译请参见下面的gulp章节。

所有编译后的代码都在 dist 目录下，为了减少垃圾文件，master默认忽略了这个目录，你可以自行编译或者切换到 build 分支就可以看到这个目录。

gulp

使用 gulp 进行代码编译，如果你没有用过或者不想自行编译，可以切换到 build 分支即可。

关于如何使用 gulp 请参考 http://gulpjs.com/

可用的 gulp 命令如下：

  • gulp 进入开发模式，同时打开 watchserver任务
  • gulp build 编译压缩代码

分支说明

  • master 主分支，正式发布的代码才会进入master分支
  • build 包含全部编译后代码的分支，和 master 分支同步，但是会包含 dist 目录
  • dev 开发分支
  • gh-pages 文档主分支
  • gh-pages-dev 文档的开发分支

联系和讨论

QQ 群：546452237(一群), 55572340(二群), 478537720(三群) 加群暗号是在官网执行以下代码的值：

location.host.split('.')[0]

群里更适合聊天，如果是发现bug或者有功能上的建议，推荐通过 issue 来讨论。

捐助

jQuery WeUI 是 MIT 协议的免费开源项目，不会收取任何费用。作者维护这个项目需要耗费不少精力，如果jQuery WeUI 帮到了你，你可以捐款让这个项目变得更好。当然，无论是否捐款，都感谢您对本项目的支持。

捐款是纯粹自愿的捐助行为，我将非常感谢您的捐助，但您本人并不会因为您的捐款而获得比其他不捐款用户更多的权利，望理解。

LICENSE

MIT，尽情享受开源代码。

Thanks

组件展示

Rate & Review

Great Documentation0
Easy to Use0
Performant0
Highly Customizable0
Bleeding Edge0
Responsive Maintainers0
Poor Documentation0
Hard to Use0
Slow0
Buggy0
Abandoned0
Unwelcoming Community0
100
No reviews found
Be the first to rate

Alternatives

No alternatives found

Tutorials

No tutorials found
Add a tutorial