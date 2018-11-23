jQuery WeUI - 打造微信公众号开发的瑞士军刀

jQuery WeUI 是专为微信公众账号开发而设计的一个简洁而强大的UI库，包含全部WeUI官方的CSS组件，并且额外提供了大量的拓展组件，丰富的组件库可以极大减少前端开发时间。

更多文档请参阅官网： http://jqweui.com/

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为什么选择 jQuery WeUI

简单易用，无上手难度

丰富强大的组件库，并且还在不断完善中

轻量，无限制，可以结合任何主流JS框架使用，比如 Vue, Angular, React 等

等 高性能的 CSS3 动画，低端手机上依然可以较流畅运行

详尽完善的官方文档

稳定的API，不间断的更新迭代

搭配框架

jQuery WeUI 的定位正如 jQuery 的定位：做一把锋利的小刀，而不是做一个笨重的大炮。

jQuery WeUI 只是提供一些常用的UI控件，如果不是很复杂的项目，基本只用 jQuery WeUI 即可满足需求。如果项目比较复杂，或者希望实现单页应用，推荐使用 Vue 或者 Angular，或者可以看看我正在开发的另一个项目 vue-mobile

下载

推荐通过npm来安装 npm install jquery-weui

或者你可以 clone 这个仓库，自行编译，关于如何进行编译请参见下面的gulp章节。

所有编译后的代码都在 dist 目录下，为了减少垃圾文件，master默认忽略了这个目录，你可以自行编译或者切换到 build 分支就可以看到这个目录。

gulp

使用 gulp 进行代码编译，如果你没有用过或者不想自行编译，可以切换到 build 分支即可。

关于如何使用 gulp 请参考 http://gulpjs.com/

可用的 gulp 命令如下：

gulp 进入开发模式，同时打开 watch 和 server 任务

进入开发模式，同时打开 和 任务 gulp build 编译压缩代码

分支说明

master 主分支，正式发布的代码才会进入master分支

主分支，正式发布的代码才会进入master分支 build 包含全部编译后代码的分支，和 master 分支同步，但是会包含 dist 目录

包含全部编译后代码的分支，和 分支同步，但是会包含 目录 dev 开发分支

开发分支 gh-pages 文档主分支

文档主分支 gh-pages-dev 文档的开发分支

联系和讨论

QQ 群：546452237(一群), 55572340(二群), 478537720(三群) 加群暗号是在官网执行以下代码的值：

location.host.split( '.' )[ 0 ]

群里更适合聊天，如果是发现bug或者有功能上的建议，推荐通过 issue 来讨论。

捐助

jQuery WeUI 是 MIT 协议的免费开源项目，不会收取任何费用。作者维护这个项目需要耗费不少精力，如果jQuery WeUI 帮到了你，你可以捐款让这个项目变得更好。当然，无论是否捐款，都感谢您对本项目的支持。

捐款是纯粹自愿的捐助行为，我将非常感谢您的捐助，但您本人并不会因为您的捐款而获得比其他不捐款用户更多的权利，望理解。

LICENSE

MIT，尽情享受开源代码。

Thanks

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