Copyright 2014-, Aoki Makoto, Ninton G.K.

http://www.ninton.co.jp

Released under the MIT license - http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Requirements

jquery.js

郵便番号を入力すると住所欄へ自動入力するjQueryプラグインです。

jpostal-1006.appspot.comで公開していますので、jquery.jpostal.jsやjson/*.jsonを設置する必要がありません。

サイト運営者の定期的な郵便データ更新作業も必要ありません。

npmで、jquery-jpostal-jaとして公開しました。

npmでの使い方は最後。

都道府県をSELECTタグで表示する場合、OPTIONタグのvalueは次のどれでもかまいません。

< option value ="北海道">北海道</ option > < option value ="1">北海道</ option > < option value ="01">北海道</ option >

使用例

(sample_1.html)

< script type = "text/javascript" src = "//code.jquery.com/jquery-2.1.0.min.js" > </ script > < script type = "text/javascript" src = "//jpostal-1006.appspot.com/jquery.jpostal.js" > </ script > < script type = "text/javascript" > $( window ).ready( function ( ) { $( '#postcode1' ).jpostal({ postcode : [ '#postcode1' , '#postcode2' ], address : { '#address1' : '%3' , '#address2' : '%4' , '#address3' : '%5' } }); });

設置方法A

1 住所入力フォームにjquery本体とjquery.jpostal.jsをインクルードしてください。

例

< script type = "text/javascript" src = "//code.jquery.com/jquery-2.1.0.min.js" > </ script > < script type = "text/javascript" src = "//jpostal-1006.appspot.com/jquery.jpostal.js" > </ script >

2 jpostalプラグイン呼び出しを記述してください。

$( '#postcode1' ).jpostal({

郵便番号欄のセレクタを指定してください。 郵便番号欄が2個の場合は、最初の1個だけを指定してください。 DOM idを設定していたほうが指定が簡単です。

例1

DOM idありの場合

< input id="postcode1_1" name ="postcode1" /> $( '#postcode1_1' ).jpostal({

例2

DOM idなしの場合

< input name ="postcode1" /> $( '[name=postcode1]' ).jpostal({

2-2. 引数

postcode 郵便番号欄

郵便番号欄セレクタの配列

例1

郵便番号欄が1個

postcode : [ '#postcode' ]

例2

郵便番号欄が2個

postcode : [ '#postcode1' , '#postcode2' ]

address 住所欄

住所欄セレクタと入力項目フォーマットの連想配列

入力項目フォーマット

書式 意味 %3 都道府県 %4 市区町村 %5 町域 %6 大口事業所の番地 %7 大口事業所の名称 %8 都道府県カナ %9 市区町村カナ %10 町域カナ(予定)

例1

都道府県欄、住所欄の2個

address : { '#prefecture' : '%3' , '#address' : '%4%5' , }

例2

都道府県欄、住所欄、番地欄の3個

address : { '#prefecture' : '%3' , '#address1' : '%4' , '#address2' : '%5' , }

設置方法B

ご自分のサーバに郵便データを設置する場合

アップロード先は任意です。

htmlフォームと違うサーバも可能です。

アップロード先の例1

js/jpostal/jquery .jpostal .js

アップロード先の例2

js/jquery .jpostal .js

アップロード先は任意です。

jquery.jpostal.jsとの相対関係はありません。

htmlフォーム、jquery.jpostal.jsと違うサーバでもかまいません。

アップロード先の例1

js/jpostal/ json

アップロード先の例2

js/ json

例

< script type = "text/javascript" src = "//code.jquery.com/jquery-2.1.0.min.js" > </ script > < script type = "text/javascript" src = "js/jquery.jpostal.js" > </ script >

2-1. .jpostalを指定するセレクタを参照

4-2. 引数

postcode

2-2. 引数を参照

address

2-2. 引数を参照

url json/*.jsonのURL

住所フォームからjson/*.jsonへの相対URLまたは絶対URL。

http用、https用を指定してください。

例1

url : { 'http' : 'json/' , 'https' : 'json/' }

例2

url : { 'http' : 'http://www.example.jp/json/' , 'https' : 'https://ssl.example.jp/mysite/json/' }

例3

http、https どちらも同じホストとパスの場合

url : { 'http' : '//www.example.jp/json/' , 'https' : '//www.example.jp/json/' }

npm 使用例

サンプルファイル

test_npm/sample_1.html

test_npm/src/main.js

インストール

プロジェクトディレクトリで、jqueryとjquery-jpostal-jaをインストールしてください。

jquery-jpostal-jaをinstallしただけでは、jqueryを自動installされませんので、明示的にjqueryをinstallしてください。

npm install jqeury npm install jquery-jpostal-ja

$ = require ( 'jquery' ); require ( 'jquery-jpostal-ja' ); $( window ).ready( function ( ) { $( '#postcode1' ).jpostal({ postcode : [ '#postcode1' , '#postcode2' ], address : { '#address1' : '%3' , '#address2' : '%4' , '#address3' : '%5' , '#address1_kana' : '%8' , '#address2_kana' : '%9' , '#address3_kana' : '%10' } }); });

htmlの例

< script type = "text/javascript" src = "build/build.js" > </ script >

ビルドの例