jQuery-File-Upload Express.js middleware. Based on the server code of jQuery-File-Upload

Installation:

Usage:

var express = require ( "express" ), upload = require ( 'jquery-file-upload-middleware' ); var app = express(); upload.configure({ uploadDir : __dirname + '/public/uploads' , uploadUrl : '/uploads' , imageVersions : { thumbnail : { width : 80 , height : 80 } } }); app.configure( function ( ) { ... app.use( '/upload' , upload.fileHandler()); app.use(express.bodyParser()); ... });

On the frontend:

< input id = "fileupload" type = "file" name = "files[]" data-url = "/upload" multiple > < script > $( '#fileupload' ).fileupload({ dataType : 'json' }) </ script >

To prevent access to /upload except for post (for security)

upload.configure({ uploadDir : __dirname + '/public/uploads/' , uploadUrl : '/uploads' }); app.get( '/upload' , function ( req, res ) { res.redirect( '/' ); }); app.put( '/upload' , function ( req, res ) { res.redirect( '/' ); }); app.delete( '/upload' , function ( req, res ) { res.redirect( '/' ); }); app.use( '/upload' , function ( req, res, next ) { upload.fileHandler({ uploadDir : function ( ) { return __dirname + '/public/uploads/' }, uploadUrl : function ( ) { return '/uploads' } })(req, res, next); });

Overriding global configuration

app.use( '/upload2' , upload.fileHandler({ uploadDir : __dirname + '/public/uploads2' , uploadUrl : '/uploads2' , imageVersions : { thumbnail : { width : 100 , height : 100 } } }));

More sophisticated example - Events

app.use( '/upload' , upload.fileHandler()); upload.on( 'begin' , function ( fileInfo, req, res ) { }); upload.on( 'abort' , function ( fileInfo, req, res ) { ... }); upload.on( 'end' , function ( fileInfo, req, res ) { ... }); upload.on( 'delete' , function ( fileInfo, req, res ) { ... }); upload.on( 'error' , function ( e, req, res ) { console .log(e.message); });

Dynamic upload directory and url, isolating user files:

upload.configure({ imageVersions : { thumbnail : { width : 80 , height : 80 } } }); app.use( '/upload' , function ( req, res, next ) { upload.fileHandler({ uploadDir : function ( ) { return __dirname + '/public/uploads/' + req.sessionID }, uploadUrl : function ( ) { return '/uploads/' + req.sessionID } })(req, res, next); });

Moving uploaded files to different dir:

app.use( '/api' , function ( req, res, next ) { req.filemanager = upload.fileManager(); next(); }); app.use( '/api/endpoint' , function ( req, res, next ) { ... req.filemanager.move( 'SomeFile.jpg' , 'project1' , function ( err, result ) { if (!err) { ... } else { console .log(err); } }); });

Moving uploaded files out of uploadDir:

app.use( '/api' , function ( req, res, next ) { var user = db.find(...); req.filemanager = upload.fileManager({ targetDir : __dirname + '/public/u/' + user._id, targetUrl : '/u/' + user._id, }); req.filemanager = upload.fileManager({ targetDir : function ( ) { return __dirname + '/public/u/' + user._id }, targetUrl : function ( ) { return '/u/' + user._id } }); ... req.filemanager.move(req.body.filename, 'profile' , function ( err, result ) { if (!err) { } }); });

Getting uploaded files mapped to their fs locations:

app.use( '/list' , function ( req, res, next ) { upload.fileManager().getFiles( function ( files ) { res.json(files); }); }); app.use( '/list' , function ( req, res, next ) { upload.fileManager({ uploadDir : function ( ) { return __dirname + '/public/uploads/' + req.sessionID }, uploadUrl : function ( ) { return '/uploads/' + req.sessionID } }).getFiles( function ( files ) { res.json(files); }); });

Other options and their default values:

{ tmpDir : '/tmp' , uploadDir : __dirname + '/public/uploads' , uploadUrl : '/uploads' , targetDir : uploadDir, targetUrl : uploadUrl, ssl : false , hostname : null , maxPostSize : 11000000000 , minFileSize : 1 , maxFileSize : 10000000000 , acceptFileTypes : /.+/i , imageTypes : /\.(gif|jpe?g|png)$/i , imageVersions : { thumbnail : { width : 80 , height : 80 } }, imageArgs : [ '-auto-orient' ], accessControl : { allowOrigin : '*' , allowMethods : 'OPTIONS, HEAD, GET, POST, PUT, DELETE' } }

Contributors

License

Copyright (c) 2012 Aleksandr Guidrevitch Released under the MIT license.