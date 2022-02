Add and manipulate loading states of any element on the page.

Docs and Demos.

Getting started

Install it, using npm:

$ npm install --save jquery-easy-loading

Include it:

< script src = "//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js" > </ script > < script src = "jquery.loading.js" > </ script >

Use it:

$( "#some-element" ).loading();

Visit the website for full list of options, methods and customization.

Contributing to this project

Install dependencies once:

yarn install

Then build the project (generates dist/ files):

yarn build

Run all tests with: