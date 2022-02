jQuery DataTables Checkboxes

Checkboxes is an extension for the jQuery DataTables library that provides universal solution for working with checkboxes in a table.

More information and examples are available at gyrocode.com/projects/jquery-datatables-checkboxes/.

How to use

$( '#example' ).DataTable({ 'columnDefs' : [ { 'targets' : 0 , 'checkboxes' : true } ], 'order' : [[ 1 , 'asc' ]] });

Documentation

Documentation is available at gyrocode.com/projects/jquery-datatables-checkboxes/.

Copyright

Gyrocode LLC, gyrocode.com

License

MIT License, opensource.org/licenses/MIT