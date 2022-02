packaged for use with node-browserify.

Just add it to your browserify require list and use it!

var $ = require ( 'jquery-browserify' ) $( "img[attr$='png']" ).hide()

If you are using browserify >= 0.4.7 you can map it to 'jquery' for convenience, thanks substack!

browserify({ require : { jquery : 'jquery-browserify' } });