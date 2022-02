A javascript slider selector that supports dates and touch devices

License

Copyright : Guillaume Gautreau 2010 License : Dual license GPL v3 and MIT

Dependencies

jQuery

jQuery UI core

jQuery UI widget

jQuery UI mouse

jQuery Mousewheel plugin by Brandon Aaron (optional, needed for scrolling or zooming)

Generating minified jQRangeSlider files

You need nodejs and npm. Open a command line interface and run:

npm install npm install -g grunt-cli

Now you can minify jQRangeSlider and build a zip package by running

grunt

You can launch jshint and unit tests too: