What is fakeLoader.js

fakeLoader.js is a lightweight jQuery plugin that helps you create an animated spinner with a fullscreen loading mask to simulate the page preloading effect.

Check out the demo http://joaopereirawd.github.io/fakeLoader.js/

Current Version

V2.0.0

1. Installing

yarn add jq-fakeloader or npm i jq-fakeloader

2. Include CSS

< link rel =" stylesheet " href ="../ node_modules / dist / fakeLoader .min .css ">

3. Include javascript dependencies

< script src = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js" > < script src = "../node_modules/dist/fakeLoader.min.js" >

4. Include fakeLoader placeholder in the HTML Document

<div class = "fakeLoader" > </ div >

5. Basic Initialize

<script> $.fakeLoader(); </ script >

6. Options

timeToHide //Time in milliseconds for fakeLoader disappear

spinner //'spinner1', 'spinner2', 'spinner3', 'spinner4', 'spinner5', 'spinner6', 'spinner7'

bgColor //Hex, RGB or RGBA colors

Support

If you encounter an issue or want to request a feature, you can create an issue