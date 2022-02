jpegoptim is a utility for optimizing JPEG files that provides lossless optimization (based on optimizing the Huffman tables) and "lossy" optimization based on setting a maximum quality factor

You probably want imagemin-jpegoptim instead.

Install

npm install jpegoptim-bin

Make sure you have the correct version of libjpeg. See jpegoptim's README for more information.

Usage

import {execFile} from 'child_process' ; import jpegoptim from 'jpegoptim-bin' ; const args = [ '--overwrite' , '--strip-all' , '--strip-iptc' , '--strip-icc' , '--all-progressive' , '--dest=build' , 'input.jpg' ]; execFile(jpegoptim, args, error => { console .log( 'Image minified' ); });

CLI

$ npm install

jpegoptim -- help

License

MIT © Imagemin