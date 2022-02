parse image file meat header, extract exif information without reading the whole file, support tiff/jiff/jpg/jpeg formats.

Async

import exif from "jpeg-exif" ; const filePath = "~/Photo/IMG_0001.JPG" ; exif.parse(filePath, (err, data) => { if (err) { console .log(err); } else { console .log(data); } });

Sync

import exif from "jpeg-exif" ; const filePath = "~/Photo/IMG_0001.JPG" ; const data = exif.parseSync(filePath); console .log(data);

From Buffer

import fs from "fs" ; import exif from "jpeg-exif" ; const filePath = "~/Documents/DOC_0001.TIFF" ; const buffer = fs.readFileSync(filePath); const data = exif.fromBuffer(buffer); console .log(data);

Features

Support All CP3451 Standard Tags (Include GPS & SubExif Tags)

Support Sync, Async

Support pass Buffer Type

Installation

$ npm i jpeg-exif

Callback Data Format