JParticles ·

官网:jparticles.js.org

特效列表

介绍

JParticles (JavaScript Particles 的缩写)是一款基于 Canvas 的不依赖于其他库的轻量级 JavaScript 粒子运动特效库。提供一些比较绚丽、实用的特效应用于 WEB 界面,希望能达到锦上添花的作用,给用户带来些许惊喜。

理念

API 与源码设计理念信仰 Write Less, Do More 和 Keep It Simple, Stupid ,希望项目是:易于使用的、性能高效的、易于维护的。

兼容性

以下是浏览器对库的支持情况(源于此兼容性表),对于不支持的浏览器则会静默地失败:

IE 9+

Safari 6+

Opera 15+

Firefox 21+

Chrome 23+

交流

如果您遇到问题或者好的建议,欢迎提交到 issues ,万分感谢。

更新日志

每个版本详细的更新说明都记录在了 release 列表。

协议

MIT

Copyright (c) 2016-present, Barrior Wei