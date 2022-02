Utility library dealing with prefectures and regions in Japan.

Install

via NPM

$ npm install jp-prefecture --save

use

var jpPrefecture = require ( "jp-prefecture" ); jpPrefecture.__METHOD__();

via Manual

Download the jp-prefecture.min.js Load it in the script tag.

< script type = "text/javascript" src = "jp-prefecture.min.js" > </ script >

use

jpPrefecture.__METHOD__();

via Bower (deprecated)

Bower is no maintenance.

$ bower install jp-prefecture --save

Methods

getAll

type: {String}

select: {String | Array}

return: {Array}

Get all regions or prefectures.

var results = jpPrefecture.getAll( "region" ); console .log(results); results = jpPrefecture.getAll( "pref" , "name" ); console .log(results); results = jpPrefecture.getAll( "pref" , [ "id" , "name" ]); console .log(results);

getAllRegion

select: {String | Array}

return: {Array}

Alias for getAll("region") .

var results = jpPrefecture.getAllRegion(); console .log(results); results = jpPrefecture.getAllRegion( "name" ); console .log(results);

getAllPref

select: {String | Array}

return: {Array}

Alias for getAll("pref") .

var results = jpPrefecture.getAllPref(); console .log(results); results = jpPrefecture.getAllPref( "name" ); console .log(results);

find

type: {String}

value: {Any}

select: {String | Array}

return: {Object}

Get the single object of regional or prefectures.

var result = jpPrefecture.find( "region" , "北海道" ); console .log(result); result = jpPrefecture.find( "region" , "北海道" , "kana" ); console .log(result); result = jpPrefecture.find( "region" , "北海道" , [ "id" , "kana" ]); console .log(result); result = jpPrefecture.find( "pref" , "東京都" ); console .log(result); result = jpPrefecture.find( "hogefuga" , false ); console .log( result );

regionFind

type: {String}

value: {Any}

select: {String | Array}

return: {Object}

Get the single object of regional. Alias for find("region") .

var result = jpPrefecture.regionFind( "北海道" ); console .log(result);

prefFind

type: {String}

value: {Any}

select: {String | Array}

return: {Object}

Get the single object of prefectures. Alias for find("pref") .

var result = jpPrefecture.prefFind( "東京都" ); console .log(result);

findBy

type: {String}

key: {String}

value: {Any}

select: {String | Array}

return: {Object}

By specifying the key and value, to get a single object of regional.

var result = jpPrefecture.findBy( "region" , "id" , 8 ); console .log(result); result = jpPrefecture.findBy( "region" , "id" , 8 , "name" ); console .log(result); result = jpPrefecture.findBy( "region" , "en" , "chugoku" , [ "id" , "name" ]); console .log(result); result = jpPrefecture.findBy( "pref" , "short" , "宮城" ); console .log(result); result = jpPrefecture.findBy( "hoge" , "fuga" ); console .log(result);

regionFindBy

key: {String}

value: {Any}

select: {String | Array}

return: {Object}

Alias for findBy("region") .

var result = jpPrefecture.regionFindBy( "id" , 8 ); console .log(result);

prefFindBy

key: {String}

value: {Any}

select: {String | Array}

return: {Object}

Alias for findBy("pref") .

var result = jpPrefecture.prefFindBy( "id" , 8 ); console .log(result);

regionFindByPref

value: {Any}

select: {String | Array}

return: {Object}

Get the region corresponding from prefectures.

var result = jpPrefecture.regionFindByPref( "東京" ); console .log(result); result = jpPrefecture.regionFindByPref( "fukuoka" , "name" ); console .log(result); result = jpPrefecture.regionFindByPref( "hoge" ); console .log(result);

prefFindByRegion

value: {Any}

select: {String | Array}

return: {Array}

Get the prefectures corresponding from region.

var results = jpPrefecture.prefFindByRegion( "関東" ); console .log(results); results = jpPrefecture.prefFindByRegion( "関東" , "name" ); console .log(results); results = jpPrefecture.prefFindByRegion( "hoge" , "fuga" ); console .log(results);

where

type: {String}

attrs: {Object}

select: {String | Array}

return: {Array}

Get the regional or province apply to the given conditions.

The return value is returned always an array.

var results = jpPrefecture.where( "region" , { id : 1 }); console .log(results); results = jpPrefecture.where( "region" , { id : 1 }, "name" ); console .log(results); results = jpPrefecture.where( "pref" , { region : 3 }, "name" ); console .log(results); results = jpPrefecture.where( "hoge" , null ); console .log(results);

regionWhere

attrs: {Object}

select: {String | Array}

return: {Array}

Alias for where("region") .

var results = jpPrefecture.regionWhere({ id : 1 }); console .log(results);

prefWhere

attrs: {Object}

select: {String | Array}

return: {Array}

Alias for where("pref") .

var results = jpPrefecture.prefWhere({ region : 3 }); console .log(results);

convert

type: {String}

value: {Any}

key: {String}

return: {Any}

Conversion from the specified value of the region or province to another key.

var result = jpPrefecture.convert( "region" , "関東" , "en" ); console .log(result); result = jpPrefecture.convert( "region" , "中国" , "kana" ); console .log(result); result = jpPrefecture.convert( "pref" , "ヒョウゴ" , "name" ); console .log(result); result = jpPrefecture.convert( "hoge" , "fuga" ); console .log(result);

regionConvert

value: {Any}

key: {String}

return: {Any}

Alias for convert("region") .

var result = jpPrefecture.regionConvert( "関東" , "en" ); console .log(result); result = jpPrefecture.regionConvert( "中国" , "kana" ); console .log(result);

prefConvert

value: {Any}

key: {String}

return: {Any}

Alias for convert("pref") .

var result = jpPrefecture.prefConvert( "ヒョウゴ" , "name" ); console .log(result); result = jpPrefecture.prefConvert( "鳥取県" , "en" ); console .log(result); result = jpPrefecture.prefConvert( "大分県" , "id" ); console .log(result);

getNeighbors

type: {String}

value: {Any}

select: {String | Array}

return: {Array}

Get the ones that are adjacent to a given region or province.

var results = jpPrefecture.getNeighbors( "region" , "関東" ); console .log(results); results = jpPrefecture.getNeighbors( "region" , "関東" , "name" ); console .log(results); results = jpPrefecture.getNeighbors( "pref" , "東京都" , "en" ); console .log(results); results = jpPrefecture.getNeighbors( "pref" , "hoge" , "fuga" ); console .log(results);

getRegionNeighbors

value: {Any}

select: {String | Array}

return: {Array}

Alias for getNeighbors("region") .

var results = jpPrefecture.getRegionNeighbors( "関東" ); console .log(results); results = jpPrefecture.getRegionNeighbors( "関東" , "name" ); console .log(results);

getPrefNeighbors

value: {Any}

select: {String | Array}

return: {Array}

Alias for getNeighbors("pref") .

var results = jpPrefecture.getPrefNeighbors( "東京都" , "en" ); console .log(results); results = jpPrefecture.getPrefNeighbors( "hoge" , "fuga" ); console .log(results);

isNeighbor

type: {String}

val1: {Any}

val2: {Any}

return: {Boolean}

Determine if the specified two regions or prefectures were are adjacent.

var result = jpPrefecture.isNeighbor( "region" , "関東" , "東北" ); console .log(result); result = jpPrefecture.isNeighbor( "region" , "関東" , "中国" ); console .log(result); result = jpPrefecture.isNeighbor( "pref" , "山形" , "fukushima" ); console .log(result); result = jpPrefecture.isNeighbor( "pref" , "神奈川県" , "hokkaido" ); console .log(result);

isRegionNeighbor

val1: {Any}

val2: {Any}

return: {Boolean}

Alias for isNeighbor("region") .

var result = jpPrefecture.isRegionNeighbor( "関東" , "東北" ); console .log(result); result = jpPrefecture.isRegionNeighbor( "関東" , "中国" ); console .log(result);

isPrefNeighbor

val1: {Any}

val2: {Any}

return: {Boolean}

Alias for isNeighbor("pref") .

var result = jpPrefecture.isPrefNeighbor( "山形" , "fukushima" ); console .log(result); result = jpPrefecture.isPrefNeighbor( "神奈川県" , "hokkaido" ); console .log(result);

neighborSize

type: {String}

value: {Any}

return: {Integer}

Get the number of adjacent of the specified region.

var result = jpPrefecture.neighborSize( "region" , "九州" ); console .log(result); result = jpPrefecture.neighborSize( "region" , "tohoku" ); console .log(result); result = jpPrefecture.neighborSize( "region" , "hoge" ); console .log(result); result = jpPrefecture.neighborSize( "pref" , "tokyo" ); console .log(result);

regionNeighborSize

value: {Any}

return: {Integer}

Alias for neighborSize("region") .

var result = jpPrefecture.regionNeighborSize( "九州" ); console .log(result); result = jpPrefecture.regionNeighborSize( "tohoku" ); console .log(result);

prefNeighborSize

value: {Any}

return: {Integer}

Alias for neighborSize("pref") .

var result = jpPrefecture.prefNeighborSize( "北海道" ); console .log(result); result = jpPrefecture.prefNeighborSize( "ワカヤマ" ); console .log(result);

getAllRegionInPref

return: {Array}

Get a list of state that contains the prefectures corresponding to the region in the multidimensional array.

This is useful when the loop of the list was based on the regional.

console .log( jpPrefecture.getAllRegionInPref() );

Use DataList

Data regions and prefectures uses the following.

Id prefectures correspond to those integer the region code of ISO.

Regions:

[ { id : 1 , name : "北海道" , kana : "ホッカイドウ" , en : "hokkaido" , neighbor :[ 2 ]}, { id : 2 , name : "東北" , kana : "トウホク" , en : "tohoku" , neighbor :[ 1 ]}, { id : 3 , name : "関東" , kana : "カントウ" , en : "kanto" , neighbor :[ 2 , 4 ]}, { id : 4 , name : "中部" , kana : "チュウブ" , en : "chubu" , neighbor :[ 2 , 3 , 5 ]}, { id : 5 , name : "近畿" , kana : "キンキ" , en : "kinki" , neighbor :[ 4 , 6 , 7 ]}, { id : 6 , name : "中国" , kana : "チュウゴク" , en : "chugoku" , neighbor :[ 5 , 7 , 8 ]}, { id : 7 , name : "四国" , kana : "シコク" , en : "shikoku" , neighbor :[ 5 , 6 , 8 ]}, { id : 8 , name : "九州" , kana : "キュウシュウ" , en : "kyusyu" , neighbor :[ 6 , 7 ]} ]

Prefectures:

[ { id : 1 , region : 1 , name : "北海道" , short : "北海道" , kana : "ホッカイドウ" , en : "hokkaido" , neighbor :[ 2 ]}, { id : 2 , region : 2 , name : "青森県" , short : "青森" , kana : "アオモリ" , en : "aomori" , neighbor :[ 1 , 3 , 5 ]}, { id : 3 , region : 2 , name : "岩手県" , short : "岩手" , kana : "イワテ" , en : "iwate" , neighbor :[ 2 , 4 , 5 ]}, { id : 4 , region : 2 , name : "宮城県" , short : "宮城" , kana : "ミヤギ" , en : "miyagi" , neighbor :[ 3 , 5 , 6 , 7 ]}, { id : 5 , region : 2 , name : "秋田県" , short : "秋田" , kana : "アキタ" , en : "akita" , neighbor :[ 2 , 3 , 4 , 6 ]}, { id : 6 , region : 2 , name : "山形県" , short : "山形" , kana : "ヤマガタ" , en : "yamagata" , neighbor :[ 4 , 5 , 7 , 15 ]}, { id : 7 , region : 2 , name : "福島県" , short : "福島" , kana : "フクシマ" , en : "fukushima" , neighbor :[ 4 , 6 , 8 , 9 , 10 , 15 ]}, { id : 8 , region : 3 , name : "茨城県" , short : "茨城" , kana : "イバラキ" , en : "ibaraki" , neighbor :[ 7 , 9 , 11 , 12 ]}, { id : 9 , region : 3 , name : "栃木県" , short : "栃木" , kana : "トチギ" , en : "tochigi" , neighbor :[ 8 , 7 , 10 , 11 ]}, { id : 10 , region : 3 , name : "群馬県" , short : "群馬" , kana : "グンマ" , en : "gunma" , neighbor :[ 7 , 9 , 11 , 15 , 20 ]}, { id : 11 , region : 3 , name : "埼玉県" , short : "埼玉" , kana : "サイタマ" , en : "saitama" , neighbor :[ 8 , 9 , 10 , 12 , 13 , 19 , 20 ]}, { id : 12 , region : 3 , name : "千葉県" , short : "千葉" , kana : "チバ" , en : "chiba" , neighbor :[ 8 , 11 , 13 , 14 ]}, { id : 13 , region : 3 , name : "東京都" , short : "東京" , kana : "トウキョウ" , en : "tokyo" , neighbor :[ 11 , 12 , 14 , 19 ]}, { id : 14 , region : 3 , name : "神奈川県" , short : "神奈川" , kana : "カナガワ" , en : "kanagawa" , neighbor :[ 12 , 13 , 19 , 22 ]}, { id : 15 , region : 4 , name : "新潟県" , short : "新潟" , kana : "ニイガタ" , en : "niigata" , neighbor :[ 6 , 7 , 10 , 16 , 20 ]}, { id : 16 , region : 4 , name : "富山県" , short : "富山" , kana : "トヤマ" , en : "toyama" , neighbor :[ 15 , 17 , 20 , 21 ]}, { id : 17 , region : 4 , name : "石川県" , short : "石川" , kana : "イシカワ" , en : "ishikawa" , neighbor :[ 16 , 18 , 21 ]}, { id : 18 , region : 4 , name : "福井県" , short : "福井" , kana : "フクイ" , en : "fukui" , neighbor :[ 17 , 21 , 25 , 26 ]}, { id : 19 , region : 4 , name : "山梨県" , short : "山梨" , kana : "ヤマナシ" , en : "yamanashi" , neighbor :[ 11 , 13 , 14 , 20 , 22 ]}, { id : 20 , region : 4 , name : "長野県" , short : "長野" , kana : "ナガノ" , en : "nagano" , neighbor :[ 10 , 11 , 15 , 16 , 19 , 21 , 22 , 23 ]}, { id : 21 , region : 4 , name : "岐阜県" , short : "岐阜" , kana : "ギフ" , en : "gifu" , neighbor :[ 16 , 17 , 18 , 20 , 23 , 24 , 25 ]}, { id : 22 , region : 4 , name : "静岡県" , short : "静岡" , kana : "シズオカ" , en : "shizuoka" , neighbor :[ 14 , 19 , 20 , 23 ]}, { id : 23 , region : 4 , name : "愛知県" , short : "愛知" , kana : "アイチ" , en : "aichi" , neighbor :[ 20 , 21 , 22 , 24 ]}, { id : 24 , region : 5 , name : "三重県" , short : "三重" , kana : "ミエ" , en : "mie" , neighbor :[ 21 , 23 , 25 , 26 , 29 , 30 ]}, { id : 25 , region : 5 , name : "滋賀県" , short : "滋賀" , kana : "シガ" , en : "shiga" , neighbor :[ 18 , 21 , 24 , 26 ]}, { id : 26 , region : 5 , name : "京都府" , short : "京都" , kana : "キョウト" , en : "kyoto" , neighbor :[ 18 , 24 , 25 , 27 , 28 , 29 ]}, { id : 27 , region : 5 , name : "大阪府" , short : "大阪" , kana : "オオサカ" , en : "osaka" , neighbor :[ 26 , 28 , 29 , 30 ]}, { id : 28 , region : 5 , name : "兵庫県" , short : "兵庫" , kana : "ヒョウゴ" , en : "hyogo" , neighbor :[ 26 , 27 , 30 , 31 , 33 , 36 , 37 ]}, { id : 29 , region : 5 , name : "奈良県" , short : "奈良" , kana : "ナラ" , en : "nara" , neighbor :[ 24 , 26 , 27 , 30 ]}, { id : 30 , region : 5 , name : "和歌山県" , short : "和歌山" , kana : "ワカヤマ" , en : "wakayama" , neighbor :[ 24 , 27 , 28 , 29 , 36 ]}, { id : 31 , region : 6 , name : "鳥取県" , short : "鳥取" , kana : "トットリ" , en : "tottori" , neighbor :[ 28 , 32 , 33 , 34 ]}, { id : 32 , region : 6 , name : "島根県" , short : "島根" , kana : "シマネ" , en : "shimane" , neighbor :[ 31 , 34 , 35 ]}, { id : 33 , region : 6 , name : "岡山県" , short : "岡山" , kana : "オカヤマ" , en : "okayama" , neighbor :[ 28 , 31 , 34 , 37 ]}, { id : 34 , region : 6 , name : "広島県" , short : "広島" , kana : "ヒロシマ" , en : "hiroshima" , neighbor :[ 31 , 32 , 33 , 35 , 37 , 38 ]}, { id : 35 , region : 6 , name : "山口県" , short : "山口" , kana : "ヤマグチ" , en : "yamaguchi" , neighbor :[ 32 , 34 , 38 , 40 , 44 ]}, { id : 36 , region : 7 , name : "徳島県" , short : "徳島" , kana : "トクシマ" , en : "tokushima" , neighbor :[ 28 , 30 , 37 , 38 , 39 ]}, { id : 37 , region : 7 , name : "香川県" , short : "香川" , kana : "カガワ" , en : "kagawa" , neighbor :[ 28 , 33 , 34 , 36 , 38 ]}, { id : 38 , region : 7 , name : "愛媛県" , short : "愛媛" , kana : "エヒメ" , en : "ehime" , neighbor :[ 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 39 , 44 ]}, { id : 39 , region : 7 , name : "高知県" , short : "高知" , kana : "コウチ" , en : "kochi" , neighbor :[ 36 , 38 ]}, { id : 40 , region : 8 , name : "福岡県" , short : "福岡" , kana : "フクオカ" , en : "fukuoka" , neighbor :[ 35 , 41 , 42 , 43 , 44 ]}, { id : 41 , region : 8 , name : "佐賀県" , short : "佐賀" , kana : "サガ" , en : "saga" , neighbor :[ 40 , 42 ]}, { id : 42 , region : 8 , name : "長崎県" , short : "長崎" , kana : "ナガサキ" , en : "nagasaki" , neighbor :[ 41 , 43 ]}, { id : 43 , region : 8 , name : "熊本県" , short : "熊本" , kana : "クマモト" , en : "kumamoto" , neighbor :[ 40 , 41 , 42 , 44 , 45 , 46 ]}, { id : 44 , region : 8 , name : "大分県" , short : "大分" , kana : "オオイタ" , en : "oita" , neighbor :[ 35 , 38 , 40 , 43 , 45 ]}, { id : 45 , region : 8 , name : "宮崎県" , short : "宮崎" , kana : "ミヤザキ" , en : "miyazaki" , neighbor :[ 43 , 44 , 46 ]}, { id : 46 , region : 8 , name : "鹿児島県" , short : "鹿児島" , kana : "カゴシマ" , en : "kagoshima" , neighbor :[ 43 , 45 , 47 ]}, { id : 47 , region : 8 , name : "沖縄県" , short : "沖縄" , kana : "オキナワ" , en : "okinawa" , neighbor :[ 46 ]} ]

Browser Support

IE6 +

Chrome

Firefox

Safari

Author

tsuyoshi wada

Bugs, feature requests and comments are more than welcome in the issues