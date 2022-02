joycss

joycss是一个基于nodejs的自动拼图工具, 目标:使用简单,功能强大 。

图片处理

图片处理部分,现在有两种方案可以使用

php, 需要命令行有php命令,并且php需要开启gd库扩展(默认是开启的) java 需要有jre就可以了,java图片处理比php要慢不少,默认使用的是php

没有采用node c++扩展的方式,主要考虑到跨平台编译c++扩展,尤其是windows,太麻烦了。

###安装

npm install -g joycss //update npm update joycss -g

如果依赖有问题,查看安装指南

###使用

$ joycss a.css $ joycss a.less $ joycss a.less -o out

命令行参数

参数 全称 含义 -c --close 紧凑拼图 -x --horizontal 水平布局 -a --alpha 只生成png24图片(默认情况同时png8和png24) -o --output 输出文件夹, 默认是 build --api 调用拼图api,支持php和java,默认使用php(java图片处理要慢3倍的样子) --debug 输出debug信息

上面参数中, -o,--output ,用于存放输出的文件,包括图片和css,生成文件命名规则 是如下:

$ joycss base.css -o out out | | `

拼图方式

支持3种拼图方式,上面命令行参数中配置的 -x, -h 两个配置,用于选择拼图算法,默认 情况是垂直布局,close表示紧凑拼图,-x表示水平布局拼图。

在默认算法中,如果可以通过当前样式活动选择器的高宽,会自动使用紧凑算法。

API使用

var Joycss = require ( 'joycss' ); var options = { destCss : __dirname + '/build/base.css' }; new Joycss(__dirname + '/base.css' , options) .run( function ( err, result ) { if (err) { throw new Error (err); } console .log( 'build success' ); }); var joycss = new Joycss(__dirname + '/base.css' , options); var cssText = yield joycss.run(); console .log( 'build success' ); var destImg = joycss.options.destImg;

options 配置

{ /** * 图片目标地址,如果没有指定,默认图片和生成的css地址一致 */ destImg: null , /** * 生成css地址,如果不指定,和源css路径一致 */ destCss: null , /** * cssText,css字符串,当存在cssText,不需要从文件中读取css字符串,第一参数 * filename用于查找css中图片路径,比如css中图片../size.png,filename是/a/b/ * 那么图片的绝对路径就是/a/size.png */ cssText: null , /** * 使用png8模式,如果设置为false,生成png24图 */ force8bit : true , /** * 拼图算法,支持三种'auto | close | vertical | horizontal' * auto自动拼图,如果知道图片所在的盒子大小,使用紧凑拼图,否则独占一行 * close: 紧凑拼图,搜有图片使用紧凑拼图 * vertical: 垂直布局, * horizontal: 水平布局 */ layout : 'auto' , // 是否保存css文件到destCss, 用在gulp这样的工具时可以用上 save: true , // 图片命令行工具,支持php或者java,如果没有尝试执行php和java,自动选择 api: 'auto' }

##Questions

提问有几种方式