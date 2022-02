Javascript library for Jose JWE and JWS

Overview

JavaScript library to sign/verify and encrypt/decrypt data in JSON Web Encryption (JWE) and JSON Web Signatures (JWS) formats.

The library can be used to implement RSA and EC based public/private cryptography as well as shared key encryption.

Both JWE and JWS are encapsulation formats which makes it easy to share ciphertext and signatures between different platforms: data encrypted or signed in a browser can be verified or decrypted in Go, Java, etc.

The library uses compact representation. There is therefore no support for multiple recipients in JWE messages. It should be easy to add that if needed.

The library partially supports extra headers.

The library uses the Web Crypto API, which is available in (recent browsers) [http://caniuse.com/#feat=cryptography]. As of March 2016, it seems +80% of users have some form of Web Crypto support. You can use the library on Node using a polyfill for WebCrypto.

This code has been tested in Chrome 38 and is compatible with the Golang implementation.

JWE and JWS have been standardized under:

https://tools.ietf.org/html/rfc7516 JSON Web Encryption (JWE)

https://tools.ietf.org/html/rfc7515 JSON Web Signature (JWS)

https://tools.ietf.org/html/rfc7518 JSON Web Algorithms (JWA)

https://tools.ietf.org/html/rfc7517 JSON Web Key (JWK)

https://tools.ietf.org/html/rfc7519 JSON Web Token (JWT)

https://tools.ietf.org/html/rfc7520 Examples of Protecting Content Using JOSE

Disclaimer: This library contains encryption software that is subject to the U.S. Export Administration Regulations. You may not export, re-export, transfer or download this code or any part of it in violation of any United States law, directive or regulation. In particular this software may not be exported or re-exported in any form or on any media to Iran, North Sudan, Syria, Cuba, or North Korea, or to denied persons or entities mentioned on any US maintained blocked list.

Example encryption

var cryptographer = new Jose.WebCryptographer(); var rsa_key = Jose.Utils.importRsaPublicKey( { n : "c2:4b:af:0f:2d:2b:ad:36:72:a7:91:0f:ee:30:a0:95:d5:3a:46:82:86:96:7e:42:c6:fe:8f:20:97:af:49:f6:48:a3:91:53:ac:2e:e6:ec:9a:9a:e0:0a:fb:1c:db:44:40:5b:8c:fc:d5:1c:cb:b6:9b:60:c0:a8:ac:06:f1:6b:29:5e:2f:7b:09:d9:93:32:da:3f:db:53:9c:2e:ea:3b:41:7f:6b:c9:7b:88:9f:2e:c5:dd:42:1e:7f:8f:04:f6:60:3c:fe:43:6d:32:10:ce:8d:99:cb:76:f7:10:97:05:af:28:1e:39:0f:78:35:50:7b:8e:28:22:a4:7d:11:51:22:d1:0e:ab:6b:6f:96:cb:cf:7d:eb:c6:aa:a2:6a:2e:97:2a:93:af:a5:89:e6:c8:bc:9f:fd:85:2b:0f:b4:c0:e4:ca:b5:a7:9a:01:05:81:93:6b:f5:8d:1c:f7:f3:77:0e:6e:53:34:92:0f:48:21:34:33:44:14:5e:4a:00:41:3a:7d:cb:38:82:c1:65:e0:79:ea:a1:05:84:b2:6e:40:19:77:1a:0e:38:4b:28:1f:34:b5:cb:ac:c5:2f:58:51:d7:ec:a8:08:0e:7c:c0:20:c1:5e:a1:4d:b1:30:17:63:0e:e7:58:8e:7f:6e:9f:a4:77:8b:1e:a2:d2:2e:1b:e9" , e : 65537 }, "RSA-OAEP" ); var encrypter = new Jose.JoseJWE.Encrypter(cryptographer, rsa_key); encrypter .encrypt( "hello world" ) .then( function ( result ) { console .log(result); }) .catch( function ( err ) { console .error(err); });

Example RSA signature

var rsa_key = { n : "00:c2:4b:af:0f:2d:2b:ad:36:72:a7:91:0f:ee:30:a0:95:d5:3a:46:82:86:96:7e:42:c6:fe:8f:20:97:af:49:f6:48:a3:91:53:ac:2e:e6:ec:9a:9a:e0:0a:fb:1c:db:44:40:5b:8c:fc:d5:1c:cb:b6:9b:60:c0:a8:ac:06:f1:6b:29:5e:2f:7b:09:d9:93:32:da:3f:db:53:9c:2e:ea:3b:41:7f:6b:c9:7b:88:9f:2e:c5:dd:42:1e:7f:8f:04:f6:60:3c:fe:43:6d:32:10:ce:8d:99:cb:76:f7:10:97:05:af:28:1e:39:0f:78:35:50:7b:8e:28:22:a4:7d:11:51:22:d1:0e:ab:6b:6f:96:cb:cf:7d:eb:c6:aa:a2:6a:2e:97:2a:93:af:a5:89:e6:c8:bc:9f:fd:85:2b:0f:b4:c0:e4:ca:b5:a7:9a:01:05:81:93:6b:f5:8d:1c:f7:f3:77:0e:6e:53:34:92:0f:48:21:34:33:44:14:5e:4a:00:41:3a:7d:cb:38:82:c1:65:e0:79:ea:a1:05:84:b2:6e:40:19:77:1a:0e:38:4b:28:1f:34:b5:cb:ac:c5:2f:58:51:d7:ec:a8:08:0e:7c:c0:20:c1:5e:a1:4d:b1:30:17:63:0e:e7:58:8e:7f:6e:9f:a4:77:8b:1e:a2:d2:2e:1b:e9" , e : 65537 , d : "37:b6:4b:f4:26:17:a8:0b:3c:c5:1f:ab:59:b9:47:d2:ae:d9:8e:ee:4e:79:48:ab:0d:34:61:06:0f:78:8b:d4:ba:ef:6b:f4:7a:22:d8:c4:6f:70:89:5d:9c:b3:a1:8b:e8:88:57:dd:07:9e:c2:2b:12:52:a3:eb:b9:a8:24:01:7e:53:2b:7a:34:50:d7:0c:75:d8:69:a3:87:dd:4b:fc:c1:c3:2f:bd:0e:57:16:8d:ea:de:8e:de:ff:e4:9a:9f:aa:e8:d2:5f:b3:27:ef:f9:ca:50:97:2e:fd:99:1c:34:dd:0c:bb:dd:d0:b9:bf:4f:dc:9d:de:94:50:66:2c:58:7e:c2:31:8b:41:56:49:6a:e6:11:14:53:a1:45:0d:15:8b:26:79:0f:c9:dc:ac:dc:c7:bc:55:2c:96:ed:a7:29:09:04:ee:00:74:60:e1:bc:97:7b:0a:b6:f2:83:82:79:65:e0:aa:88:9f:90:b0:0d:76:4d:3c:08:7e:a5:05:19:d4:8b:54:d3:f1:c1:a3:e3:a5:1e:aa:d6:c4:94:ad:6c:b3:8f:85:06:8a:6f:52:f8:a3:c3:e0:8d:67:35:2f:d4:18:fc:70:f4:71:bf:18:88:d6:a7:b7:04:8e:d3:06:ca:83:c3:2d:21:98:65:c9:41:2c:77:bf:4c:7c:8c:2c:01" , p : "00:fa:d6:06:46:5c:04:70:e6:ec:47:02:96:02:a5:e2:41:9d:bd:7b:97:28:a4:c5:3b:b5:9b:0a:6b:7d:b6:44:8a:28:1e:d1:ef:cb:44:ef:eb:4d:08:74:80:f5:cf:3b:b7:40:10:60:c9:18:1e:a5:76:4b:41:37:06:b2:71:03:60:25:77:db:d0:b2:21:dc:b0:32:90:a2:10:9a:d5:e6:e3:11:42:a1:9a:7a:26:3c:d3:12:56:db:25:07:69:be:ae:2c:b9:33:6c:29:e3:65:b9:5b:05:84:05:e6:da:c4:f4:3f:ab:84:60:6e:f0:5f:ba:a8:98:8f:72:2c:c8:40:d1" , q : "00:c6:4b:ac:fe:40:1c:dc:6c:78:07:cc:3e:db:4e:d5:d0:17:3b:8f:04:f0:ae:c4:22:0d:8b:0a:4d:0f:9e:fe:c7:e6:38:b5:53:ba:a9:e8:f0:47:28:14:25:95:6a:79:ab:db:86:97:82:c5:1e:bd:80:a5:aa:a2:b7:a5:c7:48:17:c4:d9:c7:4f:50:2a:69:67:15:4c:0b:f5:e6:fb:20:23:5d:ea:ae:6c:c6:74:ba:cc:f8:06:2b:41:1f:b6:3f:2a:93:fa:f9:e1:ee:93:c3:92:ad:49:c7:8f:db:72:ff:6b:f0:f0:d6:2f:83:ce:1c:82:16:89:57:01:9f:49:2f:99" , dp : "57:d4:c1:75:b9:9a:c4:7d:d7:96:35:cd:99:37:c4:b5:fd:29:f0:30:c9:c6:88:59:94:09:a9:e8:61:a8:84:ef:6b:84:ff:35:dc:13:53:7f:2d:06:1c:e5:5b:2d:29:57:cd:52:ee:d0:fb:65:1f:c3:00:2e:e1:b9:b2:99:e7:f8:ae:a5:fd:8e:62:11:81:59:21:1b:8b:e4:0c:93:81:b9:58:bd:e0:20:5b:4d:30:57:28:40:c9:93:79:b9:09:4f:ab:d1:5d:b4:2e:26:b5:e3:e5:7f:54:ef:4c:1a:a6:84:70:16:fa:cf:59:89:49:bb:ee:75:1d:25:79:90:d5:41" , dq : "00:ab:eb:a8:8c:b7:21:4e:aa:6c:56:b6:6a:38:d1:dc:e6:91:7d:fd:bd:96:be:af:25:a7:00:49:6a:0e:85:16:f8:51:4e:11:48:0a:aa:8d:5e:e5:12:86:85:1f:4a:35:3b:1f:15:4d:fe:fe:d0:6c:14:41:8d:f3:8d:ad:99:5d:93:de:03:c2:9d:ad:2f:58:3b:1b:67:d7:66:d7:60:1a:b9:0f:10:0d:32:19:cd:d2:b7:2a:c2:8e:75:e3:fc:aa:3f:4c:15:68:d8:cd:74:27:37:e0:2d:fb:6b:6a:24:05:f7:9b:e9:f2:89:37:89:57:86:21:eb:e9:17:6a:f6:94:e1" , qi : "0a:ed:5f:30:67:d5:e5:6e:4a:7a:35:49:fe:16:2f:1e:91:2b:39:c3:01:d3:d4:c0:4d:b3:fc:08:b0:66:e9:44:10:9e:5b:5a:ea:83:a5:9c:95:7a:58:70:35:28:e5:4d:ba:19:de:0d:66:f9:db:5c:f6:5b:24:27:9d:0b:2d:44:40:eb:33:3a:19:e2:1d:c0:b0:16:99:d1:c1:52:84:02:d6:67:06:32:f8:4d:cb:42:9f:7c:8a:e0:ad:df:40:6f:e4:8c:f6:f6:9e:1d:bd:43:e3:38:91:a2:d0:9e:60:ff:9d:8c:fb:72:5b:df:95:30:17:d2:f2:cb:7d:92:56:0a" }; var cryptographer = new Jose.WebCryptographer(); cryptographer.setContentSignAlgorithm( "RS256" ); var signer = new Jose.JoseJWS.Signer(cryptographer); signer.addSigner(rsa_key).then( function ( ) { signer .sign( "hello world" , null , {}) .then( function ( message ) { console .log(message); var verifier = new Jose.JoseJWS.Verifier(cryptographer, message); verifier.addRecipient(rsa_key).then( function ( ) { verifier .verify() .then( function ( verified ) { console .log( "verified: " , verified); }) .catch( function ( err ) { console .error(err); }); }); }) .catch( function ( err ) { console .error(err); }); });

Example ECDSA signature

var ec_key = { "kty" : "EC" , "crv" : "P-256" , "x" : "f83OJ3D2xF1Bg8vub9tLe1gHMzV76e8Tus9uPHvRVEU" , "y" : "x_FEzRu9m36HLN_tue659LNpXW6pCyStikYjKIWI5a0" , "d" : "jpsQnnGQmL-YBIffH1136cspYG6-0iY7X1fCE9-E9LI" } var cryptographer = new Jose.WebCryptographer(); cryptographer.setContentSignAlgorithm( "ES256" ); var signer = new Jose.JoseJWS.Signer(cryptographer); signer.addSigner(ec_key).then( function ( ) { signer .sign( "hello world" , null , {}) .then( function ( message ) { console .log(message); var verifier = new Jose.JoseJWS.Verifier(cryptographer, message); delete ec_key.d; verifier.addRecipient(ec_key).then( function ( ) { verifier .verify() .then( function ( verified ) { console .log( "verified: " , verified); }) .catch( function ( err ) { console .error(err); }); }); }) .catch( function ( err ) { console .error(err); }); });

Algorithms exposed by this library

Signatures:

RSA-256 (default)

Key Encryption:

RSA-OAEP (default)

RSA-OAEP-256

A128KW (supported, but not recommended for use)

A256KW (supported, but not recommended for use)

Content Encryption:

A256GCM (default)

A128GCM

A128CBC-HS256

A256CBC-HS512

Content signature:

RS256 (default)

RS384

RS512

PS256 (Windows only)

PS384 (Windows only)

PS512 (Windows only)

ES256

ES384

ES512

Algorithms not exposed (and reason why)

DIR (could be added if deemed useful, would require little work)

PBES2-HS256+A128KW (would require implementing PBES2)

PBES2-HS512+A256KW (would require implementing PBES2)

RSAES-PKCS1-v_5 was removed in Chrome (https://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=372920)

PBES2-HS384+A192KW (AES with 192-bit keys isn't supported in Chrome)

A192KW (AES with 192-bit keys isn't supported in Chrome)

ECDH-ES (Chrome and IE currently don't support it)

ECDH-ES+A128KW (Chrome and IE currently don't support it)

ECDH-ES+A192KW (Chrome and IE currently don't support it)

ECDH-ES+A256KW (Chrome and IE currently don't support it)

RSA-PSS on Linux, OSX and iOS (Chrome supports it only on Windows)

HS256, HS384, HS512 (message authentication support could be added in future releases, at the moment only RSA signatures are supported)

Building

npm install grunt

Some background info

The Web Crypto API is still pretty new and isn't always very well documented. The following resources are useful:

Note: Internet Explorer's Web Crypto API differs from Chrome's (as it was implemented against an earlier version of the ietf draft). We will either need to implement a thin abstraction layer or wait for Microsoft to update things.

Authors and contributors

(in alphabetical order)

Alok Menghrajani

Cedric Staub

Davis Gallinghouse

Leonid Lance

Lewis Marshall

Mischa MacLeod

Robert Coie

Ryan Hurst

Sam Quigley

