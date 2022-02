A MongoDB ObjectId validator for Joi.

use

joi-objectid validates that the value is an alphanumeric string of 24 characters in length.

It's used just like you'd use any other Joi type.

const Joi = require ( '@hapi/joi' ) Joi.objectId = require ( 'joi-objectid' )(Joi) const schema = Joi.object({ id : Joi.objectId(), name : Joi.string().max( 100 ), date : Joi.date() })

Installation

npm install joi-objectid --save

Development

running tests

npm test

License

MIT