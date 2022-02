Creates Joi based object schemas from JSON.

Features

Create Joi schemas from JSON data

Express simple schemas using a single string

Lightweight with minimal dependencies

Compatible with most of the Joi API

Node.js 10.x compatible for use in AWS Lambda environments

Supports @hapi/joi implementation

Installation

Install via npm.

npm install joi- json

Note: @hapi/joi needs to be installed into your project

Getting Started

const builder = require ( 'joi-json' ).builder(); let jsonSchema = { firstName : 'string:min=1,max=60,required' , lastName : { '@type' : 'string' , min : 1 , max : 60 , required : true }, address : { street : 'string:min=1,max=80,required' , street2 : 'string:min=1,max=80' , city : 'string:min=1,max=40,required' , state : 'string:min=1,max=40,required' , postal : 'string:min=1,max=20,required' , '@required' : true }, favNumberOrWord : [ 'string:min=1,max=10' , 'number:min=0,max=100' ] }; let schema = builder.build( jsonSchema );

Which would yield the equivalent to the following joi schema:

const joi = require ( '@hapi/joi' ); let schema = { firstName : joi.string().min( 1 ).max( 60 ).trim().required(), lastName : joi.string().min( 1 ).max( 60 ).trim().required(), address : Object .keys( { street : joi.string().min( 1 ).max( 80 ).trim().required(), street2 : joi.string().min( 1 ).max( 80 ).trim(), city : joi.string().min( 1 ).max( 40 ).trim().required(), state : joi.string().min( 1 ).max( 40 ).trim().required(), postal : joi.string().min( 1 ).max( 20 ).trim().required() }).required(), favNumberOrWord : [ joi.string().min( 1 ).max( 10 ).trim(), joi.number().min( 1 ).max( 100 ) ] };

Documentation

For information on how to use Joi-JSON, please see our API documentation

Feedback

We'd love to get feedback on how to make this tool better. Feel free to contact us at feedback@vandium.io

License

BSD-3-Clause