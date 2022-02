JMessage PhoneGap / Cordova Plugin

极光官方开发的极光 IM cordova 插件,目前支持 iOS 和 Android 平台。

若只需要简单的聊天功能,可优先考虑使用 JMessage Web SDK。

Full Documentation

完整文档请查阅 wiki,包括安装指南、API 说明等。

Contribute

Please contribute! Look at the issues.

Support