imagemin

Minify images seamlessly

Install

npm install imagemin

Usage

const imagemin = require ( 'imagemin' ); const imageminJpegtran = require ( 'imagemin-jpegtran' ); const imageminPngquant = require ( 'imagemin-pngquant' ); imagemin([ 'images/*.{jpg,png}' ], 'build/images' , { plugins : [ imageminJpegtran(), imageminPngquant({ quality : '65-80' }) ] }).then( files => { console .log(files); });

API

Returns Promise<Object[]> in the format {data: Buffer, path: String} .

input

Type: Array

Files to be optimized. See supported minimatch patterns.

output

Type: string

Set the destination folder to where your files will be written. If no destination is specified no files will be written.

options

Type: Object

plugins

Type: Array

Plugins to use.

Returns Promise<Buffer> .

buffer

Type: Buffer

Buffer to optimize.

options

Type: Object

plugins

Type: Array

Plugins to use.

License

MIT © imagemin