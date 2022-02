Jingle WebRTC

Example

var Jingle = require ( 'jingle' ); var conn = new RealtimeConnection(); var jingle = new Jingle(); var attachMediaStream = require ( 'attachmediastream' ); var localMedia = require ( 'localMedia' ); localMedia.on( 'localStream' , function ( stream ) { attachMediaStream(stream, document .getElementById( 'localVideo' ), { mirror : true , muted : true }); }); conn.on( 'data' , function ( data ) { jingle.process(data); }); jingle.on( 'send' , function ( data ) { conn.send(data); }); jingle.on( 'peerStreamAdded' , function ( session, stream ) { attachMediaStream(stream, document .getElementById( 'remoteVideo' )); }); jingle.on( 'incoming' , function ( session ) { session.accept(); }); localMedia.start( null , function ( stream ) { var sess = jingle.createMediaSession( 'peer@example.com/resouce' ); sess.addStream(stream); sess.start(); });

Integrations

stanza.io and strophe.jinglejs for integrations of this library.

Installing

$ npm install jingle

Building bundled/minified version (for AMD, etc)

$ make build

The bundled and minified files will be in the generated build directory.

Documentation

License

MIT

