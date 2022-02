GridManager Vue

基于 Vue 的 GridManager 封装, 用于便捷的在 Vue 中使用GridManager. 除过Vue特性外,其它API与GridManager API相同。

实现功能

功能 描述 宽度调整 表格的列宽度可进行拖拽式调整 位置更换 表格的列位置进行拖拽式调整 配置列 可通过配置对列进行显示隐藏转换 表头吸顶 在表存在可视区域的情况下,表头将一直存在于顶部 列固定 指定某列固定在左侧或右侧 排序 表格单项排序或组合排序 分页 表格ajax分页,包含选择每页显示总条数和跳转至指定页功能 用户偏好记忆 记住用户行为,含用户调整的列宽、列顺序、列可视状态及每页显示条数 序号 自动生成序号列 全选 自动生成全选列 导出 静态数据导出、动态数据导出、已选数据导出 打印 当前页打印 右键菜单 常用功能在菜单中可进行快捷操作 过滤 通过对列进行过滤达到快速搜索效果 合并 同一列下相同值的单元格可自动合并 树表格 可通过配置快速实现树型表格结构 行移动 可通过配置快速实现行位置移动

开发环境

ES2015 + webpack + Vue + GridManager

安装

npm install gridmanager-vue --save

项目中引用

es2015引入方式

import GridManager from 'gridmanager-vue' ; import 'gridmanager-vue/css/gm-vue.css' ;

通过script标签引入

< link rel = "stylesheet" href = "../node_modules/gridmanager-vue/css/gm-vue.css" > < script src = "../node_modules/gridmanager-vue/js/gm-vue.js" > </ script >

Vue全局组件

import GridManager from 'gridmanager-vue' ; import 'gridmanager-vue/css/gm-vue.css' ; Vue.use(GridManager);

Vue局部组件

import GridManager from 'gridmanager-vue' ; import 'gridmanager-vue/css/gm-vue.css' ; new Vue({ el : '#app' , components : { GridManager } });

示例

< grid-manager :option = "gridOption" :callback = "callback" ref = "grid" > </ grid-manager >

const app = new Vue({ el : '#app' , data : { callback : function ( query ) { console .log( 'callback => ' , query); }, gridOption = { gridManagerName : 'test-gm' , height : '300px' , firstLoading : false , columnData : [ { key : 'shopId' , width : '180px' , text : '店铺id' , align : 'center' },{ key : 'platId' , text : '平台' , template : ( platId, row, index ) => { const span = document .createElement( 'span' ); span.style.color = 'blue' ; span.innerText = platId; return span; } },{ key : 'platNick' , text : '店铺名称' , template : `<span style="color: red">跟据相关法规,该单元格被过滤</span>` },{ key : 'createTime' , text : '创建时间' , },{ key : 'updateTime' , text : '更新时间' , filter : { option : [ { value : '1' , text : 'HTML/CSS' }, { value : '2' , text : 'nodeJS' }, { value : '3' , text : 'javaScript' }, { value : '4' , text : '前端鸡汤' }, { value : '5' , text : 'PM Coffee' }, { value : '6' , text : '前端框架' }, { value : '7' , text : '前端相关' } ], selected : '3' , isMultiple : false }, template : updateTime => { return `<span style="color: blue"> ${updateTime} </span>` ; } },{ key : 'action' , text : '操作' , width : '100px' , align : 'center' , template : () => { return '<el-button size="mini" type="danger" @click="delRelation(row)">解除绑定</el-button>' ; } } ], supportAjaxPage : true , ajaxData : ( settings, params ) => { return tenantRelateShop(params); }, ajaxError : err => { console .log(err); }, checkedAfter : rowList => { this .selectedCheck(rowList); }, pageSize : 20 } }, methods : { delRelation : function ( row ) { } } });

关于配置项中的this指向

表格配置项在data中配置时,配置项内所包含的函数this指向并不是VueComponents。

使用Class声明方式时,配置项内所包含的函数this指向为class,而非VueComponents。

可以通过将的配置项在在created内来实现,如:

created() { this .gridOption = { gridManagerName: 'test' , ... }; }

调用公开方法

通过ES6语法,将GridManagerVue引入, 如果使用 this.$gridManager 服务需要提前通过 Vue.use(GridManagerVue) 将 GridManagerVue 注册至全局组件。

import GridManager, { $gridManager } from 'gridmanager-vue' ; Vue.use(GridManager); GridManager.refreshGrid( 'test-gm' ); GridManager.setQuery( 'test-gm' , { name : 'baukh' });

查看当前版本