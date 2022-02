A slightly better Jest snapshot serializer for working with strings containing rendered html.

Example

function renderElem ( props ) { return `<body> <div class="home active"> <h1><img src=" ${ props.img } " alt="Foo"/></h1><div>Hello</div> <p><span class="something">Hey</span> <img src=" ${ props.img } " /></p> </div> </body> ` ; } expect(renderElem({ img : '/foo.png' })).toMatchSnapshot();

Produces beautified snapshot:

< body > < div class = "home active" > < h1 > < img src = "/foo.png" alt = "Foo" /> </ h1 > < div > Hello </ div > < p > < span class = "something" > Hey </ span > < img src = "/foo.png" /> </ p > </ div > </ body >

Setup

Install from npm:

npm install --save-dev jest-serializer-html-string

Add it to your Jest config:

"jest" : { "snapshotSerializers" : [ "jest-serializer-html-string" ] }

Please refer to the Jest snapshotSerializers config docs if you need more info.

License

MIT © Ruy Adorno