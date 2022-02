jest-runner-prettier Prettier runner for Jest

Install

Install jest , prettier and jest-runner-prettier

yarn add --dev jest prettier jest-runner-prettier npm install --save-dev jest prettier jest-runner-prettier

Add it to your Jest config

Using Built-in Preset

This package includes a Jest preset which configures Jest to run Prettier on all files supported by Prettier. To use it set the following in your package.json :

{ "jest" : { "preset" : "jest-runner-prettier" } }

or jest.config.js :

module .exports = { preset : "jest-runner-prettier" , };

Manually

In your package.json

{ "jest" : { "runner" : "prettier" , "moduleFileExtensions" : [ "js" , "mjs" , "jsx" , "vue" , "ts" , "tsx" , "css" , "less" , "scss" , "html" , "json" , "graphql" , "md" , "markdown" , "mdx" , "yaml" , "yml" ], "testMatch" : [ "**/*.js" , "**/*.mjs" , "**/*.jsx" , "**/*.vue" , "**/*.ts" , "**/*.tsx" , "**/*.css" , "**/*.less" , "**/*.scss" , "**/*.html" , "**/*.json" , "**/*.graphql" , "**/*.md" , "**/*.markdown" , "**/*.mdx" , "**/*.yaml" , "**/*.yml" ] } }

Or in jest.config.js

module .exports = { runner : "prettier" , moduleFileExtensions : [ "js" , "mjs" , "jsx" , "vue" , "ts" , "tsx" , "css" , "less" , "scss" , "html" , "json" , "graphql" , "md" , "markdown" , "mdx" , "yaml" , "yml" , ], testMatch : [ "**/*.js" , "**/*.mjs" , "**/*.jsx" , "**/*.vue" , "**/*.ts" , "**/*.tsx" , "**/*.css" , "**/*.less" , "**/*.scss" , "**/*.html" , "**/*.json" , "**/*.graphql" , "**/*.md" , "**/*.markdown" , "**/*.mdx" , "**/*.yaml" , "**/*.yml" , ], };

Run Jest