Jest transformer mimicking webpack-contrib/raw-loader's functionality

Install

$ npm install

Usage

Use jest's transform configuration options to use this package in your unit tests.

For example use the following to raw load .md and .graphql files:

"jest" : { "transform" : { "\\.graphql$" : "jest-raw-loader" , "\\.md$" : "jest-raw-loader" } }

License

Copyright 2017-2020 Kepler Sticka-Jones. Licensed MIT.