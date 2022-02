Jest preset containing all required configuration for writing tests for preact.

Features:

Transpiles JSX to h()

Aaliases for "react" imports to point to preact/compat

imports to point to Automatically serialize Preact VNodes in snapshots

in snapshots Stub style imports ( .css , .less , .sass/scss , etc)

, , , etc) Add typeahead preview for filtering in jest's watch mode

Usage

Install it via npm or yarn:

npm install --save-dev jest-preset-preact yarn add -D jest-preset-preact

...and add the preset to your jest.config.js file.

module .exports = { preset : 'jest-preset-preact' , };

License

MIT, see the LICENSE file.