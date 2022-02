Jest preset for Loopback 3.x.

Getting Started

Install jest-preset-loopback using yarn :

yarn add --dev jest-preset-loopback

Usage

In your package.json, add:

"jest" : { "preset" : "jest-preset-loopback" }

Or, in a new file at the root of your project called jest.config.js :

module .exports = { preset : 'jest-preset-loopback' , };

Contributing

If you have any ideas on how this module could be better, create an Issue or submit a PR.